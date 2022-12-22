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Asgari ücrete ARA ZAM yapılacak mı? Asgari ücrete 2023 Temmuz'da İKİNCİ ZAM gelir mi?

22.12.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği 2023 asgari ücret rakamı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 asgari ücretin net 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı. Bu açıklama ile birlikte Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete 2023 Temmuz'da yeni zam gelir mi? soruları gündeme geldi. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Asgari ücrete ARA ZAM yapılacak mı? Asgari ücrete 2023 Temmuz'da İKİNCİ ZAM gelir mi?

2023 asgari ücret rakamı belli oldu. İşveren kesiminin 8.500 TL ile sınır koyduğu iddia edilen net asgari ücret rakamı için, işçi kesimi 9 bin TL teklif vermişti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılda geçerli olacak rakamı 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete 2023 Temmuz'da yeni zam gelir mi? soruları gündeme geldi. İşte konu hakkında tüm detaylar...

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 asgari ücretin net 8 bin 500 TL olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada asgari ücrette yıllık ortalama artışın yüzde 70'in üzerinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,' Gerekirse, beklenmedik tablo oluşursa geçen sene olduğu gibi ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız!' ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi 2022'de de Temmuz ayında asgari ücrete revize yapılmıştı.

2022 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?

Asgari ücret geçen yıl Temmuz ayında yapılan ara zam ile birlikte yaklaşık olarak yüzde 30 artışla net 5.500,35 TL olarak açıklanmıştı. Asgari ücret brüt 6.471 TL olarak uygulanıyor.

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