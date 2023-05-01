Asgari ücrete çift haneli rakam! Ara zam için refah payı ile 4 ihtimal sıralandı: 10.329 TL ile 11.484 TL arasında…

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de asgari ücrete bir ara zam yapılması bekleniyor. Haziran ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit komisyonu yılın ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek. Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri de etkileyen asgari ücret değiştiğinde birçok ödeme ve aylık da değişecek. Ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek. Bunun için Haziran sonunda ya da Temmuz ayı başında çalışmalar gerçekleştirilecek.

ENFLASYON ANA KRİTER

Yeniasırdan Faruk Erdem'in haberine göre, asgari ücret belirlenirken enflasyon etkili oluyor. Ancak işçi ve işveren temsilcileri sadece enflasyona değil geçim endeksine, piyasa koşullarına ve işverenler açısından rekabet şartlarına da bakıyor. Ancak en etkili veri enflasyon oluyor. Burada 6 aylık enflasyon verisi önem kazanıyor. Yine kamu işçilerine yapılacak toplu sözleşme zammı da etkili olacak kararlar arasında.

Burada yüzde 40-45 gibi bir ilk 6 aylık artış oranı konuşuluyor. Ara zamda dikkate alınacak ilk 6 aylık enflasyon verisi Temmuz ayının üçünde belli olacak.

Ancak Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi bazı ipuçları verdi. İlk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 çıkmıştı. Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için yüzde 2.61 enflasyon tahmini yer aldı.

Buna göre bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 21.43 olarak çıkacak.

ASGARİ ÜCRETE ZAM FORMÜLLERİ

Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 25, yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Yüzde 25 bir artış yapılması halinde net asgari ücret 10 bin 633 liraya yükselecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak.

BRÜT ÜCRET DE ARTACAK

Asgari ücrete geçen yıl başlayan vergi desteği devam ederken, yapılacak ara zam ile brüt asgari ücret de eğer artış yüzde 21.43 olursa 12 bin 152 lirayı, yüzde 25 çıkarsa 12 bin 510 lirayı, yüzde 30 olursa 13 bin 10 lirayı, yüzde 35 olarak gerçekleşirse 13 bin 510 lirayı bulacak.

İŞSİZE DE YENİ ÖDEME

Belirlenecek yeni brüt asgari ücret asgari ücretlilerin maaşlarının yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatına, hastalandığında aldığı rapor parasına, doğum yaptığında yararlandığı iş göremezlik ödeneğine de yansıyacak. İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar da yeni asgari ücretle birlikte yükselecek. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan annelere verdiği para da asgari ücret artışıyla yükselecek ödemeler arasında olacak. Sosyal yardımlardan yararlanmak için belirlenen gelir sınırı yeni asgari ücretle yükselirken; sigorta, GSS primleri, borçlanma tutarları da artacak.



