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Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?

04.04.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışan ve işveren asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam sinyali gelmesinin sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan ve Bakan Bilgin'den yeni açıklama gelmişti. Peki asgari ücrete ek zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? İşte merak edilenler...

Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?

Asgari ücret için ikinci zam beklentileri devam ederken konu hakkında yeni açıklama geldi. Önceki günlerde NATO Zirvesi dönüşü asgari ücret sorusuna yanıt vermiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gerektiğinde yıl ortasında değerlendirme yapılabileceğini' açıklamasının ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da bazı önemli açıklamalarda bulundu. Peki asgari ücrete ek zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği konusu hakkında Akbaşoğlu, "Asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi. Diğer yandan konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş olan Bakan Bilgin, "Olağanüstü şartlar ortaya çıkar o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Bilgin, ayrıca "Bunun henüz daha 3’üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Şu anda Türkiye, dünyada yaşanan büyük ekonomik krizlerin baskısı altında. Türkiye’yi etkiliyor tabi ki bunlar. Bu etkilerin en önemli göstergesi enflasyonist etki. Bu enflasyonu önlemek için Türkiye yeni ekonomik bir program uyguluyor. Önümüzdeki mayıstan itibaren enflasyondaki düşüşü hedefleyen ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla enflasyon ücret artışı, enflasyon ücret artışı sarmalını sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar, o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

AKBAŞOĞLU DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş ve "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" demişti.

Gazetecilerin sormuş olduğu asgari ücrete ikinci zam ile ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." cevabını vermişti.


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asgari ücret
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