ASGARİ ÜCRETE EK ZAM İHTİMALİ! Asgari ücrete ara zam olacak mı? Brüt net 2022 asgari ücret Temmuz’da ne kadar olacak?

Asgari ücrete ek zam yolda! Asgari ücrete ara zam olacak mı? Brüt net 2022 asgari ücretin ne kadar olacağı gündemde araştırılıyor. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına zam yapılacak. Enflasyona göre belirlenecek zam oranıyla emekli ve memurun rahat ettirilmesi amaçlanıyor. Ancak asgari ücretli çalışanların durumu belirsizliğini koruyor. Peki, asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM İHTİMALİ!

Asgari ücretin Temmuz'da yeniden belirlenmesi için yasal bir değişiklik yapılması gerekiyor. Buna göre yılda bir kez toplanan komisyonun ikinci kez toplanması sağlanacak. Ardından Temmuz ayında emeklilere ve memurlara yapılacak ikinci artış asgari ücretliler için de uygulanabilir.

Bilindiği gibi memur ve emekliler 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. Bu enflasyon oranının asgari ücrete uygulanması gerçekleşebilir. Ancak bu durumda ortaya 800 liranın üzerinde bir artış da çıkacak. Ancak başka formüller de uygulanabilir.

MALİYET ENDİŞESİ VAR

Asgari ücrete yılbaşında yapılan tarihi zamla birlikte işverenlerin maliyetini aşağı çekecek ve işçinin yükünü azaltacak çok önemli hamle yapılmış ve ücretler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi kaldırılmıştı.

Sadece asgari ücretli değil tüm çalışanların maaşlarındaki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutuldu. Şimdi ikinci bir toplantı ile yapılacak zam işverenlere ek bir yük getirecek. Bu durum istihdam kaybına yol açacağı gibi kayıt dışılığı da artıracaktır. Ancak vergideki formül burada da uygulanabilir.

PRİMLERE İNDİRİM OLABİLİR

Asgari ücretten iki türlü prim alınıyor. Bunlardan ilki işçiden kesilen yüzde 14 oranındaki SGK primi. Bu primin 5004 liralık brüt asgari ücret içindeki miktarı 700,56 TL. İkinci prim ise işveren sigorta payı olarak alınıyor.

Bunun maliyet üzerindeki etkisi ise 775,62 TL. Toplamda bir işveren açısından ödenen primler 1.476,18 TL'ye ulaşıyor. Bunların dışında işsizlik sigortası için kesilen toplamda 150,12 TL'yi bulan bir prim daha bulunuyor.

Burada asgari ücrete yapılacak bir seyyanen zam primlerden indirim yapılarak karşılanabilir. Böylece asgari ücretin net miktarı artarken bu durum işverene maliyet olarak yansımaz. Yine bu indirimler belli oranda yapılarak işverenin de maliyetin bir kısmını karşılaması sağlanır.

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ SON AÇIKLAMALAR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ziyareti dönüşünde konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanırken sözlerine şu şekilde devam etti; “Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu”

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete zam gelecek mi sorusuna yanıt verdi. Bakan Bilgin, "Bu tartışmayı anlamlı bulmuyorum. Çok önemli bir artış yaptık." ifadelerini kullandı.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan asgari ücrete ikinci zam gelmesi ihtimaliyle ilgili şu ifadeleri kullandı. “Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız.”



