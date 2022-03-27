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Asgari ücrete ikinci zam için Erdoğan açık kapı bıraktı! İşte olası senaryolar

27.03.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?” tartışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya yeşil ışık yakarak, “Yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz” dedi. Uzmanlar yeni asgari ücretin 4 bin 253 liradan 5 bin 100 TL'ye ulaşabileceğini ifade ederken olası senaryolar üzerinde duruluyor. İşte asgari ücret ikinci zam için son dakika haberinin detayları…

Asgari ücrete ikinci zam için Erdoğan açık kapı bıraktı! İşte olası senaryolar

Aralık ayı sonunda asgari ücrete yüzde 52’lik zam yapılarak 4 bin 253 liraya yükseltilmişti. Ancak yıllık enflasyonun yüzde 50’nin üzerine çıkmasıyla milyonlarca çalışan asgari ücrete ikinci bir zam yapılması beklentisine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz" açıklamaları sonrasında ise asgari ücrete ikinci kez zam yapılması ihtimali son günlerin en çok tartışılan konuları arasında yerini aldı.

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Tartışmalar devam ederken konuya ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Belçika ziyareti dönüşü, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır” dedi.

“ASGARİ ÜCRET, OLAĞANÜSTÜ ŞARTLAR OLURSA DEĞERLENDİRİLİR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise konuyla ilgili şöyle konuşmuştu:

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"Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır."

ALTINCI AYDAN SONRA BİR HAZIRLIK OLABİLİR Mİ?

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, "Asgari ücret için altıncı aydan itibaren hazırlık olabilir mi?" sorusu üzerine, memur maaşlarıyla ilgili zam yapılırken temmuz ayında bunlara ilave zam yapılabileceğinin söylendiğini hatırlatarak, "Özel sektör için konuştuğumuzda biz Türkiye'nin ekonomik olarak olağanüstü bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Gerçekten büyük bir hayat pahalılığı baskısının vatandaşlarımızın üstünde olduğunu ve bunun da hafifletilmesi için elimizdeki bütün imkanları kullanmanın şart olduğunu görüyor ve bunu uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ: YASADA BÖYLE BİR YÖNETMELİK YOK

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuoyunda “Haziran ayında asgari ücret görüşmesi olur mu?” söylentileriyle ilgili olarak, “Biz asgari ücreti Haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü Aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır” dedi.

İnsanları beklenti içine sokmamak gerektiğini söyleyen Atalay, “Haziran ayı olur mu olmaz mı? Yasada böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle, keyifle o masaya Haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı Aralık ayındaki, Ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız. Onun için milleti beklenti içine sokmamak lazım. Kamuoyunda ekonomik sıkıntı var mı? Var. Problem var mı? Var. Bunları kökten çözmek lazım. Ama insanları beklenti içine sokamazsınız. İnsanlar bunu sorar. Kamuoyu bunu sorar. Onun için asgari ücretle ilgili yetkililer kim? Çalışma Bakanlığı ve tarafları bizleriz. Bununla ilgili döndüğümüz zaman Bakan Beyle tekrar konuşacağız. Bugüne kadar hep Aralık ayında toplantı oluyor. Sistem o. Toplumu 4 ay beklenti içine sokmamak lazım. Bir şey söylediğin zaman yerine getirmek lazım” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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İKİNCİ ZAM İÇİN YASAL DEĞİŞİKLİK ŞART

Milliyet’te yer alan haberde asgari ücretin Temmuz'da yeniden belirlenmesi için yasal bir değişiklik yapılması gerekiyor. Yasanın çıkması halinde yılda bir kez toplanan komisyonun ikinci kez toplanması sağlanacak. Temmuz ayında emeklilere ve memurlara yapılacak ikinci artış asgari ücretliler için de uygulanabilir. Ancak başka formüller de gündeme gelebilir.

2022 YENİ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi halinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirten uzmanlara göre, yeni asgari ücret son verilere göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir. Buna hesaba göre, yeni asgari ücret 5 bin 100 TL'ye ulaşabilir.

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asgari ücret
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