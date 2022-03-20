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Asgari ücrete ikinci zam mı geliyor? AK Parti o tarihi açıkladı! Asgari ücrete ikinci zam ne zaman gelecek?

20.03.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete yeniden ikinci bir zam yapılması gündeme geldi. Yapılacak zammın tarihi ve miktarı merak ediliyor. 2022 yılının başında yapılan zammın enflasyon karşısında erimesiyle beraber açıklamalar arka arkaya gelmeye başladı. Konu hakkında AK Parti Milletvekili Abdullah Doğru'dan da açıklama geldi. Peki asgari ücrete ikinci zam mı geliyor? Asgari ücrete ikinci zam ne zaman gelecek? İşte o tarih ve merak edilenler...

Asgari ücrete ikinci zam mı geliyor? AK Parti o tarihi açıkladı! Asgari ücrete ikinci zam ne zaman gelecek?

Asgari ücrete yeni zam geliip gelmeyeceği vatandaşın gündeminde yer alıyor. Artan enflasyonla birlikte maaşlara yapılan zamlar yeterli gelmezken, AK Parti'den konuyla ilgili açıklamalar geldi. Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücrete yeni bir zam yapılabileceğinin sinyalini verdi. Peki asgari ücrete ikinci zam ne zaman gelecek?

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM MI GELİYOR?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücrete yeni bir zam yapılabileceğinin sinyalini verdi ve kritik tarihi işaret etti. Konu hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yıl ortasını işaret ederek "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"YIL ORTASINDA BİR DAHA BAKILMALI"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de geçtiğimiz günlerde vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" ifadesini kullanmıştı.

HAZİRAN AYINDA DUYURULACAK

Yapılan bu açıklamaların ardından bugün bir zam sinyali de AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru'dan geldi. Abdullah Doğru, artan mazot ve gübre maliyetlerinin altında çiftçinin ezdirilmeyeceğini, emekliden çalışana her kesimi kapsayan müjdelerin Haziran ayında duyurulacağını açıkladı.

Doğru, bütün kesimleri ilgilendiren açıklamasında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olarak gıdaya ulaşmakta vatandaşın ulaşmasında en ufak sıkıntıya müsaade etmeyeceğiz. İşçimiz, asgari ücretlimize emeklimiz, memurumuza zam yaptık, artan fiyatlarla ilgili maaşlarda erime oldu.

Bu zamlardan daha fazlasını yapacağız. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Özellikle Haziran ve Haziran'dan sonra bunu Cumhurbaşkanımız açıklayacak, duyacaksınız. 20 senedir bu ülkeyi nasıl bu noktaya getirdiysek Cumhurbaşkanımız enflasyona da hiçbir vatandaşımızı ezdirmeyecek."

ASGARİ ÜCRET 5 BİN TL'NİN ÜZERİNE Mİ ÇIKACAK?

Konuyla ilgili yorum yapan uzmanlar, olası bir zamda 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının baz alınabileceğini belirtiyor. Yani buna göre, artış oranı yüzde 20'ler civarında olabilir. Bu da yaklaşık 850 TL'lik artışa denk gelmekte.

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