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Asgari ücrete ikinci zam mı geliyor? AK Partili isimden açıklama! Asgari ücrete ne zaman zam gelecek?

08.05.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar tarafından asgari ücrette sene ortasında bir artış olup olmayacağı merak ediliyor. Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan konuyla ilgili önemli bir bir açıklama geldi. Peki asgari ücrete ikinci zam mı geliyor? Asgari ücrete ne zaman zam gelecek? İşte Yılmaz'ın açıklamaları...

Asgari ücrete ikinci zam mı geliyor? AK Partili isimden açıklama! Asgari ücrete ne zaman zam gelecek?

Asgari ücrete ikinci bir zam uygulamasının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Yayınlanan TÜİK verilerine göre enflasyon 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış oranında gerçekleşmişti. Peki asgari ücrete yeniden zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM MI GELİYOR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz, bir canlı yayın programına konuk olarak çokça merak edilen asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, konuyla ilgili "Vatandaşları enflasyona karşı ezdirmemek için hükümetimiz tedbirler almaya devam edecek"açıklamasını yaptı.

"YIL ORTASINDA YENİDEN BİR DEĞERLENDİRME YAPILACAĞINI DUYUYORUZ"

"Şimdi yıl ortasında yeniden bir değerlendirme yapılacağını duyuyoruz" ifadesini de kullanan Cevdet Yılmaz, "Asgari ücret yıl sonunda belirleniyor. Her halükarda belirlenirken gerçekleşen enflasyon dikkate alınarak yapılacak. Ne zaman olur, ne zaman değerlendirmeye alınır onu göreceğiz" dedi.

Yılmaz açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Vatandaşları enflasyona karşı ezdirmemek için hükümetimiz tedbirler almaya devam edecek. Örnek vermek gerekirse asgari ücrette yılbaşında yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldı ve vergiden istisna hale getirildi. KDV indirimi yapıldı, memura, emekli ve işçiye zam yapıldı. Şimdi yıl ortasında yeniden bir değerlendirme yapılacağını duyuyoruz. Asgari ücret yıl sonunda belirleniyor. Her halükarda belirlenirken gerçekleşen enflasyon dikkate alınarak yapılacak. Ne zaman olur, ne zaman değerlendirmeye alınır onu göreceğiz. "

"GERÇEKLEŞEN ENFLASYON DİKKATE ALINARAK MÜZAKERE YAPILACAKTIR"

"Ne zaman olursa olsun bu gerçekleşen enflasyon dikkate alınarak müzakere yapılacaktır. Tabii son dönemlerde sıkıntılar var. Biz de görüyoruz dolayısıyla hükümetimiz zamanı geldiğinde bu gerçekleşen enflasyonu dikkate alarak yeniden belirlemeler yapacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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