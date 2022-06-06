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Asgari ücrete ikinci zam mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Asgari ücrete ek zam ne zaman yapılacak?

06.06.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalarda yaşanan hareketli gelişmeler sonrası asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Son olarak enflasyon oranının yüzde 70'i aşmasıyla beraber asgari ücrete zam konusu konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin'den ise konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Peki asgari ücrete ikinci zam mı geliyor? İşte merak edilenler...

Asgari ücrete ikinci zam mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Asgari ücrete ek zam ne zaman yapılacak?

Asgari her sene yılda bir defa olmak üzere güncelleniyor. 2022 yılında belirlenen asgari ücret için enflasyon oranının yüzde 70'i aşması sonrası ek zam ihtimali gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin ise konu ile ilgili önemli sinyaller verdi. İşte asgari ücrette yapılacak olası ek zam ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM MI GELİYOR?

2022 yılı asgari ücret oranı Ocak 2022'de 4 bin 253 TL olarak belirlenmişti. Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası ise asgari ücret zammı için tüm gözler Temmuz ayına çevrildi. Yeni ilan edilen enflasyon rakamlarının yüzde 70'in üzeride olması, maaşlarda zam beklentileri oluşturmaya başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili önemli bir sinyal vererek açıklamada bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." şeklinde konuştu. Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama ise, pek çok kişi tarafından asgari ücrete ek zam sinyali olarak değerlendirildi

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM NE ZAMAN GELECEK?

Enflasyonda yaşanan hareketlilik ise son dönemde ek zam ihtimalini ön plana çıkardı. Merkez Bankası'nın 2022 Haziran ayı enflasyon beklenti anketi verilerine göre; bir hesaplama yapıldığında 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor. Asgari ücrete bu sene Temmuz ayında uygulanması muhtemel bir ek zammında bu oran seviyesinde olabileceği düşünülmekte.


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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