Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? Temmuz ayı asgari ücret zammı hakkında merak edilenler!

Asgari ücret zammında son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücret ne kadar olacak? sorusu gündeme geldi. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından 2022 yılında brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olan asgari ücretin artması yönünde beklentiler yoğunlaştı. İşte, asgari ücret zammında son durum...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Asgari ücrete Temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor. Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor.' dedi.

"ASGARİ ÜCRETLİ KARDEŞLERİMİZİN DURUMU DA ELE ALINACAK"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi nedeniyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulan asgari ücret sorusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanıtı şu şekilde:

Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra “Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir” dediniz. Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?

Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır."

