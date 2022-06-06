SON DAKİKA: Asgari ücrete Temmuz'da ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj! 'Yılbaşında...'

Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Enflasyon rakamlarının artmasıyla birlikte asgari ücrete zam konusunda beklenti doğmuştu. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memura ek gösterge müjdesi verirken 'Herkesin hakkını almasını temin edeceğiz.' dedi.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? 'YILBAŞINDA...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrasında yaptığı açıklamalarda 3600 ek gösterge müjdesi verirken asgari ücret için de dikkat çeken bir ifade kullandı. Erdoğan, yılbaşını işaret etti.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN O AÇIKLAMASI...

'Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz.'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ENFLASYON MESAJI!

'Enflasyon bir sorundur ama Türkiye'nin sorunlarının asıl nedeni tek başına bu başlık değildir. Dünyanın içinden geçtiği şu ekonomik buhranda tercihi finansal ilizyonlardan yana kullanmak kesinlikle doğru değildir. Biz bunu yapmayacağız.'



