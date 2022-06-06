FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Asgari ücrete Temmuz'da ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj! 'Yılbaşında...'

SON DAKİKA: Asgari ücrete Temmuz'da ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj! 'Yılbaşında...'

06.06.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika asgari ücret haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından ulusa seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge için açıklama geldi. Erdoğan, ek göstergenin tüm memurlar için 600 puan yükseltildiğini açıkladı. Faizi artırmayacaklarını belirten Erdoğan'dan asgari ücret mesajı geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Asgari ücrete Temmuz'da ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj! 'Yılbaşında...'

Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Enflasyon rakamlarının artmasıyla birlikte asgari ücrete zam konusunda beklenti doğmuştu. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memura ek gösterge müjdesi verirken 'Herkesin hakkını almasını temin edeceğiz.' dedi.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? 'YILBAŞINDA...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrasında yaptığı açıklamalarda 3600 ek gösterge müjdesi verirken asgari ücret için de dikkat çeken bir ifade kullandı. Erdoğan, yılbaşını işaret etti.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN O AÇIKLAMASI...

'Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz.'

iStock-1369559273

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ENFLASYON MESAJI!

'Enflasyon bir sorundur ama Türkiye'nin sorunlarının asıl nedeni tek başına bu başlık değildir. Dünyanın içinden geçtiği şu ekonomik buhranda tercihi finansal ilizyonlardan yana kullanmak kesinlikle doğru değildir. Biz bunu yapmayacağız.'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurduSon dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Ucuz konut için 'hazine arazisi' kararında ilk adım atıldı! 32 ilde 385 arsa satışa çıktıUcuz konut için 'hazine arazisi' kararında ilk adım atıldı! 32 ilde 385 arsa satışa çıktı
Dev bankadan altın fiyatları için uyarıDev bankadan altın fiyatları için uyarı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Kabine Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
yılbaşına kadar olan enflasyon ile mücadeleyi kendisi yapmayacağı için onlar için sorun yok tabi yılbaşı der desinler bakalım seçime 1 sene kaldı elbet birgün bizime seçme hakkımız gelecek.
Bir sonraki kabine toplantısı gibi görünüyor.
cok üzücü durumdayız yazık

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam gelecek mi? 'Yılbaşında...'

Asgari ücrete zam gelecek mi? 'Yılbaşında...'

Son dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Son dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Kalça paylaşımı olay oldu! 'Kaya' emojisiyle paylaştı

Kalça paylaşımı olay oldu! 'Kaya' emojisiyle paylaştı

Erdoğan'dan faiz-enflasyon mesajı! "Kimse bizden beklemesin"

Erdoğan'dan faiz-enflasyon mesajı! "Kimse bizden beklemesin"

3600 ek gösterge kararı sonrası Bakan Bilgin'den ilk açıklama

3600 ek gösterge kararı sonrası Bakan Bilgin'den ilk açıklama

Otomobil satışlarında yeni dönem!

Otomobil satışlarında yeni dönem!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

“Büyüden korunmak için” dedi! Cinsel organlarına yağ sürerek...

“Büyüden korunmak için” dedi! Cinsel organlarına yağ sürerek...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.