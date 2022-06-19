Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Peki asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Bu görüşmenin sonucunda Türk-İş Başkanı Atalay şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı 'Ben her şeyin farkındayım, ne olduğunu biliyorum' dedi. Güzel bir görüşme oldu. Kamuoyunun bildiklerini A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanı ile, bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde haber verileceğini söyledi. Ortada bir rakam yok ama asgari ücretin ocak ayındaki alım gücüyle şu andaki alım gücünü, emeklilerin maaşını konuştuk. Her ay enflasyon rakamları açıklanıyor. Asgari ücret için Aralık'ı Ocak'ı beklemeyelim. Bununla ilgili biz Aralık ayı dışında asgari ücret tespit komisyonunu toplamadık. Ama şartlar öyle getirdi ki bırakın Aralık ayını Haziran ayında insanlar alım gücünü kaybetti. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verebiliriz bundan biz de memnun oluruz."

Bilindiği üzere yılbaşında asgari ücrete yüzde 50,5 zam yapılmış ve 4 bin 253 TL olmuştu. Temmuz ayı asgari ücret zammına ilişkin henüz net bir açıklama bulunmuyor.

"ARADAKİ FARKI KAPATACAK PROGRAMLARI HAZIRLIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret zammına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz."

