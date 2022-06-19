FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?

19.06.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayının ortalarına gelinmesiyle en çok merak edilen konulardan biri de asgari ücret zammı oldu. Milyonları ilgilendiren asgari ücret zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. Konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Peki asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Bu görüşmenin sonucunda Türk-İş Başkanı Atalay şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı 'Ben her şeyin farkındayım, ne olduğunu biliyorum' dedi. Güzel bir görüşme oldu. Kamuoyunun bildiklerini A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanı ile, bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde haber verileceğini söyledi. Ortada bir rakam yok ama asgari ücretin ocak ayındaki alım gücüyle şu andaki alım gücünü, emeklilerin maaşını konuştuk. Her ay enflasyon rakamları açıklanıyor. Asgari ücret için Aralık'ı Ocak'ı beklemeyelim. Bununla ilgili biz Aralık ayı dışında asgari ücret tespit komisyonunu toplamadık. Ama şartlar öyle getirdi ki bırakın Aralık ayını Haziran ayında insanlar alım gücünü kaybetti. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verebiliriz bundan biz de memnun oluruz."

Asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?

Bilindiği üzere yılbaşında asgari ücrete yüzde 50,5 zam yapılmış ve 4 bin 253 TL olmuştu. Temmuz ayı asgari ücret zammına ilişkin henüz net bir açıklama bulunmuyor.

"ARADAKİ FARKI KAPATACAK PROGRAMLARI HAZIRLIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret zammına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
Emekliler dikkat! 4250 liraya yükseltildi… Emekliler dikkat! 4250 liraya yükseltildi…
Temmuz'da maaş zammı özel sektörde başladı! Temmuz'da maaş zammı özel sektörde başladı!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Türk lirası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler

"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler

Korkutan 3. Dünya Savaşı uyarısı! "Hazır olun"

Korkutan 3. Dünya Savaşı uyarısı! "Hazır olun"

Dikkat çeken asgari ücret açıklaması! "Yüzde 20 fark..."

Dikkat çeken asgari ücret açıklaması! "Yüzde 20 fark..."

İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması!

İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması!

Otobüs bilet fiyatları iki ayda yüzde 65 zamlandı

Otobüs bilet fiyatları iki ayda yüzde 65 zamlandı

Sigara fiyatlarına yeni zam mı geldi?

Sigara fiyatlarına yeni zam mı geldi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.