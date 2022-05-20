Asgari ücrete yeniden zam gelecek mi? Gözler Temmuz ayına çevrilmişken AK Parti'den açıklama

Enflasyonda yaşanan artış sonrası temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Binlerce asgari ücretli gözlerini hükümetten gelecek habere çevirmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Böyle bir değerlendirme gerektiğinde vatandaşımızdan esirgemeyiz" dediği asgari ücret zammıyla ilgili son açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Ömer Çelik, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammıyla ilgili sorulan soruya Çelik şu yanıtı verdi:

"AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı tarafından hangi takvimde yapıyorlar, onlar için bir şey söylemek için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor."



