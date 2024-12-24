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'Asgari ücrete yüzde 78 zam yapılması lazım' diyerek hükümete seslendi: 20 bin lira yaparsanız...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.12.2024 14:59
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Asgari ücretin belli olması için sayılı günler kaldı. Türkiye artık nefesini tuttu perşembe veya cuma günü açıklanacak olan asgari ücrete kilitlendi. Milyonlar yeni maaşını merak ederken uzmanların yanı sıra siyasetçiler de gaza bastı. TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 liralık teklifinin ardından bir oran daha duyuruldu. Asgari ücretle ilgili söylenen bu sözler çok konuşulacak...

'Asgari ücrete yüzde 78 zam yapılması lazım' diyerek hükümete seslendi: 20 bin lira yaparsanız...

Asgari ücret ne kadar olacak? 7'den 70'ye herkesin merak ettiği sorunun yanıtını almaya sadece birkaç gün kaldı. Eylül ayından beri tartışılan asgari ücret için son düzlüğe girildi. Asgari ücretlilerin yanı sıra, özel sektör çalışanları, işçiler, memurlar ve emekliler de yeni asgari ücretin ne kadar olacağını öğrenmek istiyor. Tüm çalışanların maaşını etkileyecek olan asgari ücret ise perşembe veya cuma günü kamuoyuna duyurulacak.

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ASGARİ ÜCRET TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekonomistler ve SGK uzmanları bu zamana kadar birçok senaryodan bahsetti. Herkesin kafasında bir asgari ücret beklentisi oluşurken söz sırası Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na geldi. Ancak burada beklentiler karşılanmadı. 3 kez toplanan komisyonda masaya bir türlü rakam gelmedi. İşçi işverene, işveren işçiye attı toplu. Tepkiler artından ilk rakam TÜRK-İŞ'ten geldi.

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ASGARİ ÜCRET TALEBİ

  1. toplantının ardından da 'rakam konuşulmadı' açıklamasının gelmesi merakla maaşını bekleyen milyonları çileden çıkardı. TÜRK-İŞ bu tepkilerin ardından bir basın toplantısı düzenledi ve 2025 asgari ücret talebini 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Ayrıca bu rakamın altında gelecek bir rakama imza atmayacaklarını vurguladı. Kimileri bu tutarı yeterli bulurken kimileri de tepki göstererek yetersiz buldu.

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ARA ZAM YAPILMAMIŞTI

Geçtiğimiz senelerde yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücrete temmuz ayında ara zamlar yapılmıştı. Ancak sıkı para politikası gereği 2024'ün temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmadı. Temmuzda ara zam olmaması asgari ücretlileri zorlarken 2025 asgari ücretine olan ilgili daha da artırdı.

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ASGARİ ÜCRET TALEBİ: YÜZDE 78 ZAM YAPILMASI LAZIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bir asgari ücret çıkışı geldi. Geçtiğimiz haftalarda asgari ücret talebini 30 bin olarak açıklayan Özel gıda, giyecek ve kira enflasyonuna vurgu yaparak, 'yüzde 78 zam yapmanız' dedi.

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Özel, gündem olan asgari ücret çıkışında şu ifadelere yer verdi;

Biz millet için bütçe istedik. Onlar faizciler için istedi. Asgari ücretlinin, emeklinin gözü kulağı dediklerini gördü, duydu. Asgari ücret enflasyonu artırmaz. Asgari ücret için 3 kez zam sözü verdiler, kuruş zam yapmadılar.

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Asgari ücretlinin kirası, gıda ve giyim giderleri için yüzde 70 artış var. Yüzde 78 zam yapmanız lazım. Bunlar 21, 22 bin verecek kadar şuurunu kaybetmişler. CHP olarak en az 30 altında yokuz demeye devam ediyoruz.

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"HODRİ MEYDAN"

Aklınızı başınıza alın, emekçilerle 20 bin lira yaparsanız. Bu Türkiye'yi meydanları size dar eden CHP olacaktır. O koltukları size dar edeceğiz. Hodri meydan.

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asgari ücret Zam asgari ücret 2025
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