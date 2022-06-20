Asgari ücrete zam gelecek mi 2022? Asgari ücrete Temmuz ayında ek zam yapılacak mı?

Asgari ücrete zam gelecek mi? sorusunun yanıtı merak konusu olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıklamasın bulundu. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan yüzde 52’lik zammın yüzde 73,5’a yükselen enflasyon karşısında erimesi asgari ücrete zam konusunu hem hükümet hem de muhalefet kanadında yer aldı. Peki Asgari ücrete Temmuz ayında ek zam yapılacak mı? İşte Bakan Bilgin'in 'Temmuz zammı' açıklaması...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Haziran'da yapılan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda 3600 ek gösterge müjdesi verirken asgari ücret için de dikkat çeken bir ifade kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, daha önce yaptığı açıklamada "Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

Enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında asgari ücrete ara zam konusunda gerekirse değerlendirileceğini de vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ise "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA 'TEMMUZ ZAMMI' AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında; ''O nedenle enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.'' dedi.

ASGAR ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücret zammına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

Asgari ücret zammıyla ilgili son açıklama AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'den geldi. Özhaseki, şunları ifade etti:

"Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır."

CHP'DEN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI

Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlerinin alım gücünü iyileştirmek için yapılacak asgari ücrete ara zam için de muhalefet partilerinden rakam önerileri gelmeye başladı. İlk rakam önerisi geçtiğimiz haftalarda CHP'den gelirken; ana muhalefet partisi yayınladığı raporla asgari ücretin 5 bin 225 lira olmasını talep etti.

Bu gelişmenin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da bir açıklama yaparak asgari ücretin Temmuz'da en az 6 bin lira olması gerektiğini söyledi. Muhalefet tarafından asgari ücrete ilişkin son açıklama ise partinin bir diğer Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan geldi. Özkoç sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamasında hükümete seslenerek, asgari ücrete Temmuz’da zam yapılması çağrısında bulundu.

Yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Ancak memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı enflasyon farkı büyük ölçüde netleşirken, gözler asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek ve memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Haziran enflasyonunun açıklanması ile birlikte asgari ücrete temmuz zammının da kesinleşmesi bekleniyor.

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti.

