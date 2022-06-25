Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri ile yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, alınacak zam kararına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak, ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği merak konusu olurken ortaya atılan rakamlar da dikkat çekti.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, asgari ücretin yapılacak zamla birlikte 6 bin TL olacağını iddia etti.

Öte yandan kulislerde asgari ücretin 5 bin TL olabileceği de konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Asgari ücret ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Artan fiyatlar ve enflasyon ortamında zor durumda kalan dar gelirliler ve düşük ücretlilerle ilgili iyileştirme hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

AK Parti’de sorumlu bakanlarla toplantılar yapılırken, vekillerin de tabanın talebi konusunda görüşmeler gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Bazı kamu çalışanları ile emekliler için yüzde 40’lık bir artışın üzerinde durulurken asgari ücrette ise oran henüz kesinleşmedi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILMASI BEKLENİYOR?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, bir süre önce CNN Türk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emekli maaşları memur maaşları derken sıra asgari ücrete geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Türk İş Başkanı ile görüştükten sonra çalışma ile talimat verildiği ve bunun üzerinde çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. İşçi kesimi, işveren temsilcileri ve hükümet kanalının yetkilileri bu çalışmalara dahil oluyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 3 ANA FORMÜL

Bunun üzerinde 3 ana formül var. 1.si asgari ücret 2022 yılının 1.6 aylık döneminde 2800 liradan 4253 liraya yani yüzde 50 artmıştı. Geçen süre içerisinde 5 aylık enflasyon rakamına baktığımızda yüzde 34.62’ye geldiğini görüyoruz. 6. ayın enflasyonunu da bunun üzerine koyduğumuzda yüzde 37 ile 40 bandına çıkacağını tahmin ediyoruz.

Asgari ücretli enflasyon altında ezdirilmeyecekse 4253 lira 5725 liraya yükselmiş olacak. 2. bir formül ise yıllık enflasyon tahmini yüzde 75. Bunun ½'sinin çekilmesi söz konusu olabilir. O vakitte rakam 5847 liraya ulaşmış olacak.

bir formül ise bu daha ziyade işverenlere yönelik bir formül. Asgari ücretin üzerinde işverene bir sigorta maliyeti var o da 879 lira. Asgari ücretin sigorta priminin işverene yansıtılmaması düşünülüyor. Rakam da bu sefer 5132 liraya yükselecek.

Değişik kesimlerden farklı öneriler de var. Bunlardan bir tanesi 1 yıl boyunca sigorta primlerinin alınmaması, vergilerinin alınmaması şeklinde. Bakalım önümüzdeki dönemde nasıl bir tablo ortaya çıkacak."

