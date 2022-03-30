Asgari ücrete zam gelecek mi? Açıklamalar peş peşe geldi! Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi, ne zaman?

Asgari ücrete bu sene içerisinde ikinci zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Normal şartlarda asgari ücrete yılda bir defa zam uygulanmakta ancak enflasyon oranlarında devam eden yüksek seyir ve Rusya - Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri sebebiyle 2022 asgari ücretinde ikinci zam tartışması gündeme geldi. Peki asgari ücrete zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrete ikinci zam tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir açıklama da geldi. Gelen açıklamlara göre asgari ücrete Temmuz ayında ikinci zamma yeşil ışık yakılmış gözükmekte.

“Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir” sözlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hatırlatılmasının ardından Erdoğan “Bakanımız sendikalarla görüşmelerini sürdürüyor. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır” şeklinde konuştu.

Asgari ücrette ikinci zam hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır."

