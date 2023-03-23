Asgari ücrete zam gelecek mi? 'Mayıs' vurgusu! En düşük emekli maaşı 7500 TL olduktan sonra akıllarda o soru var... Canlı yayında yanıtladı

Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararla en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Şimdi asgari ücrette artış olup olmayacağı merak ediliyor. Milyonların yanıtını merak ettiği soruyla ilgili canlı yayında dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte asgari ücret zammı ile ilgili o sözler...

ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI?

Canlı yayında CNN Türk moderatörü Meltem Bozbeyoğlu "Asgari ücrette de artış olur mu?" sorusunu sordu. Bunun üzerine Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten'den dikkat çeken bir yanıt geldi.

"MAYIS AYINI DA İŞARET ETMİŞTİ"

Ökten yanıtında "Sayın Cumhurbaşkanı Aralık ayında asgari ücreti açıkladığında Mayıs ayını da işaret etmişti. Seçim öncesi atılan adımlara yenileri eklenebilir, seçim öncesinde yeniden asgari ücrete bir zam gelebilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASI

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği şehirleri kapsayacak şekilde asgari ücret düzenlemesine yönelik bir çalışma olduğunu söylemişti. Bakan Bilgin, "Sınırlı bir bölgeyle ilgili asgari ücret çalışması var, bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağım" diye konuşmuştu.