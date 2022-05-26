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Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz aynı işaret ettiler! Yüzde 40...

26.05.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların beklediği asgari ücret zammı hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin önemli isimlerinden Ömer Çelik, asgari ücrete zam konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Temmuz'da zam geleceği ve asgari ücretin artacağı iddia edildi. Yüzde 40 oranı işaret edildi, işte son dakika haberinin detayları...

Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz aynı işaret ettiler! Yüzde 40...

Son dakika: Asgari ücrete zamla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca kişi temmuz ayı itibariyle zam bekliyor. Yılbaşında yapılan zamlar, yükselen enflasyon ile erimeye başladı. Yıllık enflasyonun yüzde 70’in üzerine çıkmasıyla milyonlarca kişi temmuz ayında ikinci bir zam yapılması beklentisine girdi. Asgari ücret zammıyla ilgili son açıklama AK Parti Sözcüsü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den gelmişti. Öte yandan asgari ücret ve emeklilere gelecek zam oranıyla ilgili yeni iddia geldi. Karar Gazetesi'nden Mehmet Ali Verçin, bu temmuz ayında memur ve emeklilere en az yüzde 40 zam yapılacağını, asgari ücretin de en az 5 bin 500 TL'ye yükseltileceğini söyledi.

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ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası Asgari ücret zammıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

"AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı tarafından hangi takvimde yapıyorlar, onlar için bir şey söylemek için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor."

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CUMHURBAŞKANI VE ÇALIŞMA BAKANI'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete temmuz zammının gündemde olmadığını dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mart ayı içerisinde Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam olur mu sorusu sorulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan o soruya şu yanıtı vermişti; "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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