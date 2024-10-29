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Asgari ücrete zam kararı öncesinde Bakan Şimşek’ten dikkat çeken 'enflasyon' çıkışı

29.10.2024 15:34
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın küresel ölçekteki etkinliğinde konuştu. Bakan Şimşek, buradaki açıklamalarında Türkiye'nin enflasyon ile mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığının altını çizerek, "En kötüsü geride kaldı" dedi. Bakan Şimşek'in enflasyon ile ilgili açıklamaları sonrası akıllarda iki ay sonra belirlenecek olan asgari ücrete nasıl bir zammın geleceği sorusu kaldı.

Asgari ücrete zam kararı öncesinde Bakan Şimşek’ten dikkat çeken 'enflasyon' çıkışı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın küresel ölçekteki en önemli etkinliği olan ve bu sene Riyad’da 8'inci kez düzenlenen "Future Investment Initiative Konferansı" kapsamında "Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?" başlıklı panelde konuştu.

"54 ÜLKE İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMAMIZ VAR"

Türk ekonomisinin küresel ticaretteki parçalanmalara karşı dirençli olduğuna işaret eden Şimşek, "Dünya genelinde yaklaşık 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var, ihracatımızın yaklaşık yüzde 60'ını bu ülkelere yapıyoruz. Ticaretteki parçalanma gerçek bir risk ancak biz yakın ve dost coğrafyalardaki tedarik trendlerinden faydalanma eğilimindeyiz. Dolayısıyla parçalanma bir risk olsa da bu riske karşı daha dayanıklıyız" diye konuştu.

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EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI!

Şimşek, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere dikkati çekerek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin pek çok makroekonomik zorluğun üstesinden geldiğini vurgulayan Şimşek, "Merkez Bankası rezervleri 1,5 yıl içinde 100 milyar dolar arttı" ifadesini kullandı.

Şimşek, Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşüm dahil geniş bir reform gündeminin olduğunu ve bu reformları uygulamaya aldıklarını söyledi. Türkiye'nin üretim çeşitliliğine sahip büyük bir ekonomisi bulunduğuna işaret eden Şimşek, uyguladıkları programın yolunda gittiğini belirtti.

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"TÜRKİYE'NİN BORCU DİĞER ÜLKELERLE KIYASLAYINCA AZ"

Şimşek, Türkiye'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüzde 26 gibi oldukça düşük seviyede olduğuna dikkati çekerek, bunun Türkiye’nin büyümesi için bir avantaj sunduğunu dile getirdi.
Türkiye’nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını bildiren Şimşek, ülkede son 20 yılda büyüme oranının ortalama yüzde 5'in üzerinde olduğunu kaydetti.

AKILLARA ASGARİ ÜCRET GELDİ!

Bakan Şimşek'in bu açıklamaları sonrası ise akıllara Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda konuşulacak rakamlar geldi. Bakan Şimşek'in enflasyon ile mücadele ederken büyüme sorununun yaşanmadığının altını çizmesi dikkat çekti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'de yatırımcılar ile görüşmesinde asgari ücretin önümüzdeki yıl enflasyon oranı ile uyumlu olacağını aktardığı ve yüzde 25 oranını verdiği iddia edilmişti.

Ayrıca Bakan Şimşek de asgari ücret için, kesin br yorum yapmaktan kaçınarak, "Asgari ücret, sendikalar, işverenler ve hükümet arasında yapılan müzakereler sonucunda belirleniyor. Bu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü korumak konusunda duyarlı olacağına inanıyorum. Bu nedenle herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden değerlendirmek doğru değildir" demişti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Enflasyon Mehmet Şimşek Zam asgari ücret 2025
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