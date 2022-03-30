Geçtiğimiz günlerde NATO Zirvesi dönüşü asgari ücret sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gerektiğinde yıl ortasında değerlendirme yapılabileceğini' söylemişti. Bunun ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, " asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi. Peki asgari ücrete zam mı gelecek? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam mı geliyor? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM MI GELECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerden gelen asgari ücrete 2. zamma ilişkin soruya şu yanıtı vermişti: "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır."

Bakan Bilgin ise asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapıldığını ve yeni zam tartışmalarının anlamlı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücret zammını yüzde 50’nin üzerinde açıkladık. Arkasından enflasyon artışını değerlendirdik memurlarımızı da düşündük. Dolayısıyla Türkiye sosyal devlet olmanın her özelliğini taşımaktadır. Bu günlerde de asgari ücret tartışmaları yapılıyor yeniden. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü tarihsel olarak asgari ücrette yaptığımız artış çok önemlidir. Bu durum işçinin de işverenin de birlikte bir sorumluluk aldığının göstergesidir. Sadece asgari ücret artmamıştır. Diğer alanlarda da asgari ücretteki artış oranlarına yakın artışlar kendini göstermiştir. Bugün içinde bulunmuş olduğumuz ekonomik şartlar enflasyon dünyanın yaşadığı enflasyondur. Üretim ve tedarik sektöründe yaşanan sorunlar bugün dünyanın pandemi döneminde yaşadığı ve bizlere de yansımasıdır. Türkiye tüm bunlara rağmen 2021 yılını yüzde 11 büyümeyle tamamlamıştır. Bunu Gaziantep ve Gaziantep gibi sanayi şehirlerimizin başardık.”

