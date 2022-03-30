FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücrete zam mı gelecek? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam mı geliyor?

Asgari ücrete zam mı gelecek? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam mı geliyor?

30.03.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete 2. zammın gelip gelmeyeceği konusu milyonların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere TÜİK verilerine bağlı olarak asgari ücret 2022 için 4 bin 253 TL olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan zam sinyalinin gelmesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki asgari ücrete 2022'de zam gelecek mi?

Asgari ücrete zam mı gelecek? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam mı geliyor?

Geçtiğimiz günlerde NATO Zirvesi dönüşü asgari ücret sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gerektiğinde yıl ortasında değerlendirme yapılabileceğini' söylemişti. Bunun ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, " asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi. Peki asgari ücrete zam mı gelecek? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam mı geliyor? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM MI GELECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete zam mı gelecek? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam mı geliyor?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerden gelen asgari ücrete 2. zamma ilişkin soruya şu yanıtı vermişti: "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır."

Bakan Bilgin ise asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapıldığını ve yeni zam tartışmalarının anlamlı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücret zammını yüzde 50’nin üzerinde açıkladık. Arkasından enflasyon artışını değerlendirdik memurlarımızı da düşündük. Dolayısıyla Türkiye sosyal devlet olmanın her özelliğini taşımaktadır. Bu günlerde de asgari ücret tartışmaları yapılıyor yeniden. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü tarihsel olarak asgari ücrette yaptığımız artış çok önemlidir. Bu durum işçinin de işverenin de birlikte bir sorumluluk aldığının göstergesidir. Sadece asgari ücret artmamıştır. Diğer alanlarda da asgari ücretteki artış oranlarına yakın artışlar kendini göstermiştir. Bugün içinde bulunmuş olduğumuz ekonomik şartlar enflasyon dünyanın yaşadığı enflasyondur. Üretim ve tedarik sektöründe yaşanan sorunlar bugün dünyanın pandemi döneminde yaşadığı ve bizlere de yansımasıdır. Türkiye tüm bunlara rağmen 2021 yılını yüzde 11 büyümeyle tamamlamıştır. Bunu Gaziantep ve Gaziantep gibi sanayi şehirlerimizin başardık.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücrete zam gelecek mi?Asgari ücrete zam gelecek mi?
Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!
Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber!Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tabutları, mezar başlıkları yan yana dizildi

Tabutları, mezar başlıkları yan yana dizildi

CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"

CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

3600 ek göstergede tarih belli oldu

3600 ek göstergede tarih belli oldu

Faizsiz 100 bin TL verilecek! Yarın son gün... İşte başvuru şartları!

Faizsiz 100 bin TL verilecek! Yarın son gün... İşte başvuru şartları!

Ticaret Bakanlığı'ndan Katar iddialarına yanıt!

Ticaret Bakanlığı'ndan Katar iddialarına yanıt!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Anne sütünü artıracak süper besinler

Anne sütünü artıracak süper besinler

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

Kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.