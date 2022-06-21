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Asgari ücrete zam öncesi örnek zam! 6 aylık enflasyon ve iyileştirme...

21.06.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrette ara zam belirsizliği sürerken yükselen enflasyon karşısında özel sektör kritik bir hamle yaparak çalışanlarına ara zam yapma kararı aldı. Asgari ücrete ara zam yapılmasını beklemeden zam kararı alan bir diğer kurum ise Hak-İş oldu. Hak-İş Başkanı Arslan, asgari ücret zammına örnek olmak için kendi sendikasında ara zam kararı aldı. 6 aylık enflasyon yüzde 40 çıkarsa ara zam yüzde 50’yi bulacak.

Asgari ücrete zam öncesi örnek zam! 6 aylık enflasyon ve iyileştirme...

Asgari ücret ikinci zammı için gözler memur ve emeklinin enflasyon farkı alacağı Temmuz ayına çevrilirken, milyonlarca çalışan ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalara odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı iki konuşmasında da asgari ücret zammı için yıl başını işaret etse de birçok özel şirket maaşlara ara zam için harekete geçti. Bazı firmalar ücretlere seyyanen bin TL ile 1.500 TL arasında artışlar yaptığını açıkladı. Bazı firmalar ise Temmuz başında ücret artışı yapmaya hazır olduğunu, olası asgari ücret kararını beklediklerini belirtiyor.

YOL, YEMEK VE BAYRAM İKRAMİYELERİ

Ücret artışlarının yanısıra, bazı firmalar, yol, yemek ve bayram ikramiyeleri gibi yan ödemelerde de iyileştirmeler yaptıklarını bildirdiler. Asgari ücret artışı çerçevesinde yapılacak zamlarının vergiden muaf kısmın dışına çıkacağı ve artan miktarın vergilendirmeye tabi olacağına da işaret edilerek, bu çerçevedeki artışların da vergiden muaf tutulması istendi.

Son olarak asgari ücret zammı öncesinde Hak-İş Konfederasyonu da çalışanlarının maaşına temmuz ayından itibaren ‘6 aylık enflasyon artı iyileştirme' zammı yapma kararı aldıklarını bildirdi.

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YÜZDE 50'YE VARABİLİR

Sözcü'de yer alan haberde Arslan, bu zamla asgari ücret konusunda henüz net kararını veremeyen hükümete bir anlamda örnek olacakları mesajı verdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bu yılın ilk 6 aylık dönemi için tüketici enflasyonunu yüzde 40 civarında açıklaması bekleniyor. Bu durumda sendika çalışanlarına ‘yüzde 40 TÜFE artı iyileştirme' yoluyla yüzde 50'ye varan oranlarda ara zam yapılması gündeme gelebilecek.

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Arslan, enflasyonun böylesine hızla yukarı gideceğini tahmin edemediklerini, artan hayat pahalılığıyla birlikte ara zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Personelin enflasyon kaybını temmuzda telafi etmek için ilk olarak Hizmet-İş'te ‘enflasyon artı iyileştirme' çalışması başlattıklarını belirten Arslan, “Önce kendi sendikamızda toplu sözleşmeleri enflasyona karşı korumak için prensip kararı aldık. 6 aylık TÜFE ne çıkarsa onun üzerine bir miktar iyileştirme ekleyip ara zammı yapacağız. Makasın açılmaması için seyyanen ödeme de olacak. Hak-İş ile konfederasyona bağlı tüm sendikalarımızdaki personelin toplu sözleşmelerine de bu zammın uygulanmasını görüşe açacağım” dedi.

“TOPLU SÖZLEŞMELERDE İYİLEŞTİRME OLMAZSA KIYAMET KOPAR”

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Mahmut Arslan, temmuzda sadece asgari ücrete değil kamu ve özel sektördeki sendikalı sendikasız tüm çalışanlara ara zam yapılması gerektiğini söyledi. Arslan, “Sadece asgari ücrete zam yapılıp da toplu sözleşmelerde iyileştirme yapılmazsa o gün kıyametin kopacağı gündür. 20 yıllık işçiyle asgari ücretli aynı maaşı alırsa, toplu sözleşme sistemimiz tümden çöker, sendikal mücadelenin anlamı kalmaz” dedi.

ORTAK İSTEK VERGİ MUAFİYETİ

Enflasyonu telafi zammının ülke genelindeki tüm çalışanlara uygulanmasının şart olduğunu söyleyen Mahmut Arslan, bunun için devletin gerekirse teşvik ve destek vermesi gerektiğini belirtti. Arslan, kira zamlarının sınırlandırılmasında olduğu gibi devletin ücretlerden bir yıl süreyle vergi almama, SGK primini fondan ödeme gibi yöntemlerle maaşlarda net iyileştirmelerin önünü açabileceğini ifade etti.

Dünya'da yer alan haberde ise Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş, asgari ücretin vergiden muaf olduğuna dikkat çekerek, işverenin inisiyatifi ile yapılacak artışın vergi dilimine gireceğini söyledi. Buzbaş “Firmalar bu desteği çalışanlarına verirken, devletin bundan vergi alması doğru değil. Çünkü adam yüzde 25 zam yapıyorsa zaten yüzde 10’nu vergiye gidecek. İşverenin yaptığı iyi niyetli destek motivasyonu yarı yarıya düşecek. Yani, çalışanın eline de bir şey geçmeyecek. Onun için yüzde 25 büyük gibi görünüyor ama hem vergisi hem de ücretindeki o artış nedeniyle vergi diliminin artmasına yol açacak. Pirince giderken bulgurdan olacaklar. Asgari ücretle endekslersek zaten hiçbir şey ifade etmez” dedi.

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"HER FİRMA YÜZDE 20-50 ZAM YAPABİLİR"

Yüzde 90’lara varan enflasyonist ortamda ikinci zammın asgari ücrette endekslenmesini doğru bulmadığını kaydeden Buzbaş, “Asgari ücreti gündemden çıkaralım. Firmaların, bu enflasyonist ortamda çalışanlarına muhakkak destek ve zam yapmaları lazım” dedi. Buzbaş, her firmanın kendi kazancına göre sürdürülebilir olması kaydıyla yüzde 20-50 gibi zam yapabileceğini söyledi. Buzbaş, Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası’na üye işverenlerin yüzde 60’nın zam yaptığını, bu oranın yüzde 72’i bulmasını beklediğini belirtti.

KİMYA SEKTÖRÜ YÜZDE 35 ZAMMA HAZIRLANIYOR

Kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 80’nin 1 Temmuz itibariyle çalışanlarına zam yapacağını ifade eden Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Başkanı Haluk Erceber, “Firmalarımız yılbaşında yüzde 40 ila 50 oranında bir zam yapmıştı. Yeni süreçte de yüzde 35 civarında bir zam yapmaları bekleniyor” dedi.

“ENFLASYON, İŞÇİNİN ALDIĞI ZAMMI ERİTTİ”

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci de yılbaşında yapılan asgari ücret artışının ardından devam eden yüksek enflasyonun alınan zamları erittiğini belirterek, “Asgari ücretin yeniden revize edilmesi gerekiyor. Bu hükümet veya özel sektör olarak gerçekleştirilebilir. Şirketler kendi çalışanlarının enflasyon nedeniyle yaşadıkları mağduriyetin devam etmemesi için ücret artışı yaparlar diye düşünüyorum” diye konuştu.


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