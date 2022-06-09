FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücrete zam yapılacak mı 2022? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, ne zaman belli olacak?

Asgari ücrete zam yapılacak mı 2022? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, ne zaman belli olacak?

09.06.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Haziran Pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu. Vatandaşlar internette; asgari ücrete zam yapılacak mı 2022? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, ne kadar zam yapılacak? soru ve konu başlıklarını araştırmayı sürdürüyor. İşte ayrıntılar...

Asgari ücrete zam yapılacak mı 2022? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, ne zaman belli olacak?

Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına ara zam yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz hafta MYK Toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamada bulunmuştu. 6 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Peki Asgari ücrete zam yapılacak mı 2022? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, ne kadar zam yapılacak? Konuya ilişkin ayrıntılar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrasında yaptığı açıklamalarda 3600 ek gösterge müjdesi verirken asgari ücret için de dikkat çeken bir ifade kullandı. Erdoğan, yılbaşını işaret etti.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ARA ZAM YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi... 3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...
Asgari ücrete zamla ilgili AK Parti'den yeni açıklama: 'Önümüzdeki günlerde...'Asgari ücrete zamla ilgili AK Parti'den yeni açıklama: 'Önümüzdeki günlerde...'
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Cumhurbaşkanı Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
asgari ücrete zam gelirse ekmegi 10 liraya alırız artık.

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

Milyonlarca çalışan Temmuz’da ‘ara zam’ bekliyor!

Milyonlarca çalışan Temmuz’da ‘ara zam’ bekliyor!

Tatil pozları sosyal medyayı salladı

Tatil pozları sosyal medyayı salladı

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

Gramda adım adım tüm zamanların zirvesine...

Gramda adım adım tüm zamanların zirvesine...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.