Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Partili isim duyurdu: En kısa zamanda...

Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı gündemdeki yerini korurken dikkat çeken bir açıklama geldi. Manisa'da dün AK Parti teşkilatının düzenlediği iftar programına katılan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, "Bilindiği gibi asgari ücretle ücretli kesime yapılan iyileştirmeler son derece hızlı bir şekilde hayata geçirildi. İnşallah bundan sonraki dönemde de bu fiyat artışları ve dünyanın maruz kaldığı bu enflasyon oranları göz önünde bulundurularak en kısa zamanda tekrar iyileştirmeler yapılacaktır" dedi.

"HAYAT ŞARTLARINDA BİR PAHALILIK SÖZ KONUSU"

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün AK Parti teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi. İftarların açılması sonrası programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel, "AK Parti Alaşehir İlçe Başkanlığı olarak gönül sofraları toplu iftar programımızı Alaşehirli hemşerilerimizin geniş katılımlarıyla gerçekleştirmenin sevinci içerisindeyiz. Ramazan'ın bereketini kıymetli hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"EN KISA ZAMANDA..."

Mevcut hayat şartlarında pahalılığı gördüklerini ve bu durumla ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyleyen AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, "Bugün kendimiz de yaşıyoruz, basında da görüyoruz, muhalefet de dile getiriyor, mevcut hayat şartlarında bir pahalılık söz konusu. Bunun biz de farkındayız. Bu pandeminin vermiş olduğu ve tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntı ve hemen akabinde de maalesef Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan bu savaş özellikle enerji fiyatlarında ve tüm dünyada gıda fiyatlarında bir yükselişe sebep oldu. Bununla ilgili hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde elinden gelen tüm imkanları şu ana kadar sarf etti ve sarf etmeye devam ediyor. Bilindiği gibi asgari ücretle ücretli kesime yapılan iyileştirmeler son derece hızlı bir şekilde hayata geçirildi. İnşallah bundan sonraki dönemde de bu fiyat artışları ve dünyanın maruz kaldığı bu enflasyon oranları göz önünde bulundurularak en kısa zamanda tekrar iyileştirmeler yapılacaktır" dedi.

"BU SORUNU ÇÖZECEK OLAN YİNE AK PARTİ KADROLARIDIR"

Akkal sözlerine şöyle devam etti:

"Biz asla ve asla şu anki hayat pahalılığını inkar etmiyoruz. Bizim söylemek istediğimiz şu, biz yapılanın farkındayız ama 20 senedir olduğu gibi bugün de yine bu sorunu çözecek olan yine AK Parti kadrolarıdır. Yine Recep Tayyip Erdoğan’dır diyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve değerli ortağı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile birlikte el ele, omuz omuza, yürek yüreğe vererek hepsini atlattıysak, Allah’ın izniyle bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız, yeter ki biz bir arada olalım. Bugün dünyanın neresinde bir mazlum devlet varsa hepsinin umudu Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu sene hakkınız olanı alacaksınız, bunun sözünü ben hem şahsım adına, hem partim adına veriyorum. İnşallah tüm Manisa hem kuru üzümde, hem de yaş üzümde istenen fiyatları alarak, inşallah son zamanlarda kazanmadığı kadar güzel paraları yaşayacak ve hep birlikte yaşayacağız."

Kaynak: İHA

