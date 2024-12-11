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Asgari ücreti bile alet ettiler! Milyonlar geçim derdindeyken onlar para kazanmanın peşine düştü: Baraj 20 bin 885 lira

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.12.2024 08:50
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Milyonlar yeni maaşı için asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken vatandaşın cüzdanına göz diken yasa dışı bahisçiler bu merakı da kumara alet etti. İllegal sitelerde asgari ücret için bahis açıldı. Alt ve üst oran verilirken oynamak için en az limit 300 lira belirlendi. Yasa dışı bahisle mücadelenin arttığı şu günlerde fırsatçıların asgari ücret üzerinden bile para kazanmaya çalışması pes dedirtti.

Asgari ücreti bile alet ettiler! Milyonlar geçim derdindeyken onlar para kazanmanın peşine düştü: Baraj 20 bin 885 lira

Aralık ayının en önemli gündem maddesi asgari ücret. Aylardır süren tartışmada dün ilk adım atıldı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez bir araya geldi. İkinci toplantının 16 Aralık'ta yapılacağı duyurulurken fırsatçılar vatandaşın asgari ücret merakını da paraya çevirmeye çalıştı. Son günlerde yapılan operasyonlarla yasa dışı bahisin üzerine gidilmeye devam edilse de yasa dışı bahisçilerin son oyunu asgari ücret oldu.

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ASGARİ ÜCRETİ BAHSE AÇTILAR

Sözcü TV muhabiri Kardelen Kocatürk'ün haberine göre, milyonların merakla beklediği asgari ücreti, yasa dışı bahis siteleri özel oranlarla bahse açtı.

EN AZ 300 LİRA

Söz konusu yasal olmayan sitelerde özel oranlar verilerek “Asgari ücret ne kadar olur?” bahsi açıldı. Yasa dışı bahsi oynamak isteyenler içinse en düşük limit 300 lira olarak belirlendi.

"ÜSTÜ MÜ ALTI MI?" DİYE SORDULAR

Barajın ise 20 bin 885 lira olduğu asgari ücret için iki seçenek sunuldu: Üstüne 2,4 oran, altına ise 1,75 oran verildi. Hatta bazı yasa dışı bahis sitelerinin 'işi profesyonele dökerek' özel grafiklerle detaylandırdığı gözlendi.

'HERKES HAYATINI KUMARA BAĞLAMIŞ'

Konuya ilişkin mikrofon uzatılan vatandaşlar ise "Türkiye şartlarında 'normal' diyebileceğimiz bir durum. Herkes hayatını kumara bağlamış", "Bir toplumun bu hale gelmesi gerçekten çok üzücü" yorumları yaptı.

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PORTAKAL DA TEPKİ GÖSTERDİ

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal da "Beyefendinin dediği çok doğru: “Herkes hayatını kumara bağlamış. Yasa içi, yasa dışı fark etmiyor" yorumunda bulundu.

HARF VE RAKAM DEĞİŞTİREREK YENİ SİTE AÇIYORLAR

Yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapan, teşvik edenlere karşı operasyonlar devam ediyor. Ancak kapatılan siteler tek bir harf ya da rakam değişikliğiyle tekrar açılıyor. Üstelik vatandaşı kandırmak için bahis çeşitliliği de günden güne artıyor.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret kumar yasa dışı bahis cezası
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