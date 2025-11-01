Asgari ücretin belli olmasına 2 ay kaldı 'Yüzde 28 mümkün ama...' Dev bankalardan tahminler gelmişti

Asgari ücret ne kadar olacak? Özel sektör çalışanlarının heyecanla beklediği 2026 asgari ücret görüşmeleri Aralık ayı ile birlikte başlayacak. Asgari ücret için tahminler peş peşe gelirken 22 bin 104 lira olan asgari ücretin 2026'da ne kadar olacağı merak konusu.

BEKLENTİLER YÜZDE 30'U AŞMIŞTI

Piyasa Katılımcılar Anketi'nde yıl sonun enflasyon beklentisinin yüzde 30'u aşması, Eylül enflasyonunun yüzde 3,23 gelerek beklentilerin üstünde açıklanması ile yeni yıl maaşları ile ilgili yazılan senaryolarda bir değişilik oluğ olmayacağı araştırılıyor.

2025 yılında ara zam almayan asgari ücretli, enflasyon karşısında eriyen maaşının yerine gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyor. Uzmanlar ise 8 milyon vatandaş için 2026'da asgari ücretin ne kadar olacağına dair tahminlerini paylaşmaya başladı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan zamma göre diğer ücret grupları da etkilendiği için büyük bir önem taşıyor. Sözcü'ye konuşan Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, asgari ücret müzakerelerinin 16–19 aralığında başlayacağını belirtti ve, "Müzakerelerin, 2026 yılı için açıklanan enflasyon hedefinin merkez-üst bant aralığında, yani yüzde 16–19 seviyesinde başlayacağını düşünüyorum. Yüzde 25’in üzerinde bir gelişme beklemiyorum" dedi.

"YÜZDE 28 MÜMKÜN AMA..."

Asgari ücrette vergi istisnası üzerinden 2025–2026 dönemi artış oranının yüzde 28 olabileceği yönündeki beklentilere ise temkinli yaklaşan Aydoğmuş şunları söyledi:

“Bu oran teknik bir parametredir ancak 2022’den bu yana istisna artışıyla asgari ücret artışı arasında senkron yok. Eğer bu mekanizma paralel ilerleseydi zaten komisyonun toplanmasına gerek kalmazdı. Evet, teknik olarak yüzde 28 mümkün ama benim beklentim azami 25 seviyesi.”

Aydoğmuş'un hesaplamasına göre, yılın ilk 9 ayında asgari ücretli 26 bin 700 TL kaybetti. Yılın son üç ayında enflasyonun açıklanmasının ardından asgari ücretlinin yıllık erimesi 43 bin 300 TL’yi bulacak.

JP MORGAN VE MOODY'S SINIRDA

Uluslararası finans kuruluşlarından JP Morgan, Türkiye’deki asgari ücret artışının yüzde 20 olacağını öngörürken, Morgan Stanley bu oranı yüzde 20–25 aralığında tahmin ediyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de artışın “beklenen enflasyon çerçevesinde” olacağı görüşünü paylaşmıştı.

KADEMELİ VE BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET

Aydoğmuş sözlerini şu şekilde tamamladı:



“Daha yüksek maaş aldığı halde asgari ücretten gösterilen önemli bir kesim var. Ayrıca kayıt dışı istihdam ciddi boyutlarda. Bu sadece denetimle çözülemez; ekonomik ve sosyolojik temellerine de inilmeli.

Bir işyerinde 5–10 yıldır çalışan biri hala asgari ücretli olamaz. Yeni işe başlayanla aynı maaşı almak, hayatın olağan akışına aykırı. Bu nedenle kıdeme göre kademelendirme yapılmalı.

Ayrıca İstanbul’daki yaşam koşullarıyla diğer şehirlerde yaşayanlar eşit değil. Bölgesel farklılıklar da dikkate alınmalı.

Dolayısıyla asgari ücretli vergi değil, refah istiyor. İstisnadan ziyade, adil, sürdürülebilir ve insanca bir ücret talep ediyor.”