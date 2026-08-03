Asgari ücretle çalışıyordu! Kurduğu işle aylık 3 milyon kazanıyor

Bakım görevlisi olarak çalışırken saatte yalnızca 9 sterlin kazanan 22 yaşındaki Madi Donohoe, yaşamını tamamen değiştiren bir karar aldı. Kronik ağrı ve fibromiyalji nedeniyle tam zamanlı çalışma düzeninde zorlandığını belirten Donohoe, özel bakım sektöründeki görevine başladıktan sadece altı ay sonra Aralık 2022'de herhangi bir yedek planı olmadan istifa etti.

İngiltere'te yaşayan genç kadın, internet üzerinden ikinci el ürün satarak yeni bir gelir modeli oluşturdu. Başlangıçta tesadüfen yaptığı bir satışın ardından bu alanda fırsat gördü ve kısa sürede ikinci el kıyafet ticaretini tam zamanlı mesleğine dönüştürdü.

İLK SATIŞI DÖNÜM NOKTASI OLDU

İşten ayrıldıktan sonra 25 sterline satın aldığı ve görünüşünü beğenmediği bir spor ayakkabıyı çevrim içi satış uygulamasında 50 sterline satarak ilk önemli kazancını elde etti. Bu deneyimin ardından tanesi 2 sterline aldığı dekoratif terlik aksesuarlarını 4 sterlinden satarak yeniden satış işini büyütmeye başladı.

Satış hacmi arttıkça haftada birkaç kez mağazaları dolaşarak kıyafet satın alan Donohoe, ürünleri aldığı fiyatın yaklaşık iki katına satarak kazancını artırdı. İngiliz Daily Mail Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu süreç genç girişimcinin kariyerinde önemli bir kırılma noktası oldu.

CANLI AÇIK ARTIRMALAR GELİRİNİ KATLADI

Yaklaşık bir yıl sonra, 2023'ün sonlarında satıcıların canlı açık artırmalar düzenlediği ikinci el satış platformunu keşfeden Donohoe, iş modelini farklı bir seviyeye taşıdı.

Hayır kurumu mağazaları, pazar tezgahları ve indirimli mağazalardan uygun fiyatlı ürünler temin eden genç kadın, platformdaki ilk ayında 800 sterlin kâr elde etti. İkinci ayında ise kazancı 5.400 sterline yükseldi. İlk yılın sonunda toplam kazancı 356.000 sterline ulaştı.

AYLIK ORTALAMA 55 BİN STERLİN KAZANIYOR

Kasım 2025 ile Haziran 2026 döneminde yeniden satış faaliyetlerinden toplam 513.000 sterlin gelir elde eden Donohoe'nun aylık ortalama kazancı 55.000 sterlin (3.520,89 TL) olarak hesaplandı.

Artan gelir sayesinde artık paketleme ve kargo süreçlerini yürütmesi için personel istihdam edebildiğini belirten genç girişimci, haftada yaklaşık iki canlı yayın yaptığını, bu yayınların üç ila beş saat sürdüğünü söyledi. Kalan zamanını ise yeniden satacağı kıyafetleri bulmaya ayırıyor.

Canlı açık artırmalarda ürünler geri sayım sistemiyle tek tek satışa sunulurken, süre sonunda en yüksek teklifi veren alıcı ürünü satın alıyor. Donohoe'nun yayınlarını aynı anda 1.000'e kadar kişi takip edebiliyor ve haftalık yaklaşık 200 paket gönderimi gerçekleştiriliyor.

BAŞARISININ SIRRINI AÇIKLADI

Başarısının en önemli nedeninin acele etmemek olduğunu söyleyen Donohoe, birçok kişinin daha fazla para kazanma isteğiyle hızlı hareket ederek maliyetli hatalar yaptığını ifade etti.

Kendi çalışma anlayışını "işleri yavaş ve istikrarlı şekilde yürütmek" olarak tanımlayan genç kadın, rahat davranıp süreci doğal akışında ilerletmenin uzun vadede daha başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.

PAZARDAKİ BOŞLUĞU FARK EDİP O ALANA YÖNELDİ

Zamanla özgüveni artan Donohoe, özellikle bir İtalyan giyim markasının ürünlerinde önemli bir talep boşluğu bulunduğunu fark ederek satış stratejisini bu ürünler üzerine yoğunlaştırdı.

Eski eşya mağazaları ve pazarlardan kıyafet toplayan genç girişimci, bugün 15 sterlinlik rozetlerden 2.000 sterlin değerindeki prototip ceketlere kadar çok geniş bir ürün yelpazesini alıcılarla buluşturuyor.

Eski işinde sağlık sorunları nedeniyle sık sık işe gidemediğini belirten Donohoe, ikinci el satış sayesinde çalışma saatlerini kendisinin belirlediğini ve bunun kendisine istediği yaşam kalitesini sunduğunu dile getirdi.