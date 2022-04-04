Asgari ücretle ilgili flaş açıklama: 'Güncelleme yapılmalı'

Asgari ücrette ikinci bir zam yapılacağı haberleri gündemdeki sıcaklığını korurken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Asgari ücrette güncelleme yapılması gerektiğini açıkladı. Usta, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Usta, "Bugün Türkiye enflasyonda rekordan rekora koşuyor maalesef. Üzülerek ifade etmek gerekir; tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 61,1, üretici enflasyonu da yıllık bazda yüzde 115 geldi. Çeyrek yüzyılda böyle rakamlar yoktu. Gıda enflasyonunun yükselmeye devam ettiğini ve yüzde 70 olduğunu biliyoruz. Ulaştırma enflasyonu da yüzde 99" dedi.

'ASGARİ ÜCRETTE GÜNCELLEME YAPILMALI'

Üretici ile tüketici fiyatları arasındaki makasın da açıldığını vurgulayan Usta, "Önümüzdeki günlerde üretici fiyatlarının, tüketici fiyatlarına net bir şekilde yansıyacağını görmek mümkün. Bunu akademisyenler de açıkladı. Dünyada da enflasyon yükseliyor ama oralardaki enflasyonlar yüzde 2, 3, 5'lerle ifade ediliyor. Birkaç puanlık artışlar var. G20 ülkeleri içeresinde açık ara enflasyonda en yükseğiz. Bir yıl öncesinde Arjantin bizim çok çok üzerimizdeydi fakat şu anda Arjantin'i bile çok geride bıraktık. Enflasyon bu kadar yüksek giderken, yüzde 50'lik asgari ücreti 'yılın sonuna kadar değiştirmeyeceğim' diyebilir misiniz? Asgari ücret mutlak şekilde değiştirilmelidir, güncelleme yapılmalıdır" diye konuştu. (DHA)



