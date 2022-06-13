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Asgari ücretle ilgili flaş talep: 'Yılda dört kez zam yapılmalı'

13.06.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete ara zamla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Enflasyon rakamlarının yüzde 70'i aşmasıyla birlikte asgari ücrete zam konusunda beklenti doğmuştu. Milyonlarca çalışan asgari ücrete zam ilgili haberi bekliyor. Maaş artışlarına ilişkin açıklamalar üst üste yapılırken, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması milyonlarca asgari ücretli çalışanı heyecanlandırdı. Öte yandan asgari ücrete zamla ilgili DİSK üyelerinden dikkat çeken öneri geldi.

Asgari ücretle ilgili flaş talep: 'Yılda dört kez zam yapılmalı'

Son dakika: Çalışanların merak ettiği, asgari ücrete zamla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Memur ve emeklilerin Temmuz ayında maaşlarına gelecek zam oranlar büyük ölçüde belli oldu. Gözler asgari ücret zammına çevrildi. Erdoğan geçtiğimiz günlerde asgari ücrete zam için yılbaşını işaret etse de bugün TİM’in düzenlediği İhracatın Şampiyonları ödül töreninde, “Türkiye ekonomi programını kararlılıkla uygulayacağız. Temmuz ayında enflasyon farkıyla, ocak ayında yapılacak düzenlemelerle her kesimi rahatlatacağız. 2023 Şubat-Mart ayından itibaren bu sorunları geride bırakmış olacağız. Mücbir sebepler bu tarihin yılbaşı sonrasına kaymasına neden olmuştur” dedi. Erdoğan’ın bu açıklamaları milyonlarca çalışanı yeniden heyecanlandırdı.

Asgari ücretle ilgili son açıklama Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyelerinden geldi.DİSK asgari ücrete yılda dört kez zam yapılması gerektiğini ifade etti. Temmuz'da asgari ücrete ek zam gelecek mi? İşte detaylar...

Asgari ücretle ilgili heyecanlandıran gelişme

DİSK'TEN 'ASGARİ ÜCRET ARTTIRILSIN' TALEBİ

İstanbul'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, zamların durdurulması ve asgari ücrete zam yapılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, zamların durdurulmasını ve ücretlerin artırılmasını istediklerini söyledi.

Enflasyon nedeniyle maaşların azaldığını, bu yüzden asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasını talep ettiklerini anlatan Çerkezoğlu, asgari ücrete yılda dört kez zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Çerkezoğlu, taşeron işçiliğin de kaldırılmasını ve işçilerin kadrolu olması gerektiğini belirtti.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

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"ANKET ÇALIŞMASI YAPIYORUZ"

Konuya ilişkin özellikle AK Parti kurmaylarından gelen açıklamalar merakla takip edilirken geçtiğimiz gün asgari ücret zammı ile ilgili son açıklama, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'dan geldi. Bir televizyon programına konuk olan Sarıeroğlu, 'Asgari ücrete zam gelecek mi?' sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Asgari ücretle ilgili bir tespit komisyonumuz var, işçi, işveren ve kamu tarafından oluşan. Şuanda senede 1 kez belirlediğimiz bir sistemimiz var. Çalışma Bakanımız tarafından değerlendirilecek bir konu. Tüm dünyanın içinden geçtiği zor bir dönemdeyiz. Enflasyonla ilgi bu süreçten etkilenen tüm kesimler, işçisi, emeklisi, kamu görevlisi çiftçisi, genci… Her kesimle alakalı şuanda tespitlerimiz yapıyoruz. Kimseyi çaresiz zorda asla bırakmadık asla bırakmayız. Her kesimle toplantı yapıyoruz. Şuan anket çalışması da yapıyoruz, yaşlılar, engelliler, talepler..."

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MÜJDELER YİNE GELİR"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise konuya ilişkin, "Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır” demişti.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücrete her sene zam yapılıyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları tamamlandı ve zamlı oranı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı tutarının brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Recep Tayyip Erdoğan
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