Asgari ücretli için en ucuz iller belli oldu! En ucuzu 9 bin 867 TL'den başlıyor

Milyonlarca çalışan asgari ücreti merak ediyor. Geri sayım başlarken aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını yapması ve süreci resmen başlatması bekleniyor.

Bu yıl 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücrete; gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyon ve refah payı gibi faktörler de dikkatle alınarak %20-%30 arasında zam gelebileceği tahmin ediliyor.

Bu tahminlere göre 2026 yılında asgari ücretin 26 bin 525 TL ile 28 bin 735 TL arasında olabileceği öngörülüyor.

BAKAN IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan “Önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Çalışanlarımızın refahını koruyan ve işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum” diye konuşmuştu.

Öte yandan çeşitli kurumlardan da asgari ücret tahminleri gelmeye devam ederken; son olarak Türkiye raporunu açıklayan HSBC, asgari ücrete %20 artış yapılabileceğini öngördü.

HANE HALKI BÜTÇESİNDE KİRA GİDERİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bu arada hane halkı gelir düzeyi, barınma ihtiyacının karşılanması için önemli gösterge olarak kabul ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, hane halklarının harcamalarının en büyük kısmını geçen yıl %26 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu. Bu yıl da harcamalar içinde kira giderlerinin payı yüksek seyretmeye devam ediyor.

EN UCUZ İLLER BELLİ OLDU!

Endeksa verilerine göre Ekim 2025 fiyatlarına göre Türkiye’de ortalama kiraların asgari ücretli için en düşük olduğu ilk 15 il şöyle sıralanıyor:

1-Kilis: 9.867 TL

2-Aksaray: 10.999 TL

3-Muş: 11.148 TL

4-Kars: 11.848 TL

5-Hakkari: 12.069 TL

6-Bayburt: 12.701 TL

7-Isparta: 13.422 TL

8-Mardin: 13.742 TL

9-Bitlis: 13.882TL

10-Burdur: 14.293 TL

11-Adıyaman: 14.751 TL

12-Kütahya: 14.777 TL

13-Elâzığ: 14.928 TL

14-Yozgat: 14.969 TL

15-Kırşehir: 15.064 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Listenin ilk sırasında yer alan Kilis’te kiralar, bugünkü asgari ücretin yaklaşık %45’in denk geliyor. 15’inci sıradaki Kırşehir’de ise ortalama kira tutarı, 1 asgari ücretin %68’ini buluyor.

Ortalama kiraların en düşük olduğu ilk 15 kente bakıldığında; İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin yanı sıra; Kütahya gibi Marmara Bölgesine yakın ve Isparta, Burdur gibi Akdeniz illeri de kendini gösteriyor.