Asgari ücretli için kritik hesaplamalar... Ocak ayına az bir zaman kaldı! İsmail Sevinç hesapladı! 'Yüzde 30 bandını görür'

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu 5 kişi hükümetten 5 kişi işverenden 5 kişi de işçiden olmak üzere 15 kişi bir araya gelecek. Masada yıl sonu enflasyon tahminleri, maaş beklentileri, anketler olacak. İşçi ve işverenin orta yolu bulmasında aracı olacak hükümet kanadından son dönemlerde asgari ücret için açıklamalar gelmeye başladı.

"RIZA GÖSTERMEDİK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı bir televizyon programında asgari ücret için açıklamalarda bulundu. Kacır, "Biz hiçbir zaman toplumun hiçbir kesiminin alım gücünün enflasyona ezdirilmesine rıza göstermedik. Asgari ücrette hep bu hassasiyetle davranıldı. Yıl sonu itibarıyla hem gerçekleşen enflasyon dikkate alınacak hem de bir enflasyon öngörüsü dikkate alınacak. İşsizliğin yükselmemesini sağlamak gibi pek çok hassasiyeti işveren kesimi işçi kesimi bir arada değerlendirecek. Türk-İş Başkanı yakın bir zamanda bir açıklama yapmış. Şimdi konuşulmasın diyor. Bunu takdir ettim. Şimdi konuşmamız bile bir enflasyon oluşturuyor. Hepimiz Türkiye için çalışıyoruz. Hedef Türkiye'nin rekabet gücünün korunması insanımızın alım gücünün korunması amaçlarının beraber gözetilmesidir. Ortak akılla isabetli bir karara bizleri taşıyacağına inanıyorum" dedi

SZC TV'ye katılan SGK Uzmaı İsmail Sevinç, canlı yayında asgari ücret için tahminlerini aktardı. Sevinç, asgari ücretin 17 bin lira ile başladığını ancak yüzde 35'lerde bir TÜFE birikintisi olduğunu ifade ederek, "Bundan dolayı asgari ücret görüşmelerine işçiler 10 bin TL reel ile girecek. Yani 17 bin lira asgari ücret almış gibi değil de 10 bin lira asgari ücret almış gibi girecek. TÜRK-İŞ'in açıklamaları vardı; asgari ücretin erken konuşulmaya başlandığını ve işletmelerin şimdiden fiyat artırmaya başladığına dair.

Hükümet kanadı çok etkin. Komisyon 15 kişiden oluşuyor. Asgari ücreti esas olarak savunacak taraf kamu oluyor. TÜRK-İŞ'te de asgari ücretli az bundan dolayı TÜRK-İŞ toplantılara asgari ücretli kişilerle katılıyor. Kamu tarafının da belirleyeceği olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Sevinç, hazırladığı tablo üzerinden asgari ücret maaş tahminini şu şekilde aktardı:



Yüzde 17,5 oranında zam gelirse 2025 asgari ücret 19 bin 975 TL

Yüzde 30 oranında zam gelirse 2025 asgari ücret22 bin 102 TL

Yüzde 35 oranında zam gelirse 2025 asgari ücret 22 bin 952 TL

Yüzde 40 oranında zam gelirse 2025 asgari ücret 23 bin 802 TL

Yüzde 45 oranında zam gelirs 2025 asgari ücret 24 bin 652 TL

Yüzde 50 oranında zam gelirse 2025 asgari ücret 25 bin 503 TL

Tablo üzerinden değerlendirmede bulunan Sevinç, yüzde 17,5 oranında bir zam oranının düşük bir ihtimal olduğunu aktararak, bu oranın OVP'ye göre 2025 yıl sonu enflasyon oranı tahmini olduğunu söyledi ve, "Hedefler pek tutmuyor. Bu rakam ise pek makul görünmüyor" dedi.

ASGARİ ÜCRETLİYE YÜZDE 30 ZAM GÖRÜNÜYOR

Yüzde 30-35 bandında bir artışın olacağını tahmin eden Sevinç, "Bir taraftan bu sene gerçekleşen TÜFE'ye bakıyoruz yüzde 45'i buluyor bir taraftan da gelecek yıl yüzde 17,5 olarak tahmin ediliyor. Bunun ortalaması alınarak böyle bir şey bakılabilir ama asgari ücretlinin beklentisi bu mu acaba? Bu değil çünkü 'Yüzde 45'i ben bu sene yaşadım' diyecek ve bunu almak isteyecek. Diğer taraftan hükümetin uyguladığı politikalardan dolayı 'enflasyona sebep olur' şeklinde verilemeyecek gibi görülüyor. Bundan dolayı yüzde 30-35 bandında görünüyor. Esas hakkettiği ise 25 bin TL'nin üzerinde bir artış" sözlerini kullandı.

"25-30 BANDINDA OLMASI GEREKİYOR"

TÜRK-İŞ'in açıkladığı açlık sınırının şu anda 25 bin liranın üzerinde olduğunu ifade eden Sevinç, "3 ay içinde 27-28 olacak. Bu yüzden asgari ücretin olması gereken rakam 30 bine yakınsayan 25-30 bin civarına oturması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin yönetmelikte 'geçim ücreti' olarak geçtiğinin altını çizen Sevinç, "Bundan dolayı TÜİK'in toplantılara dahil olup, bu insanlar ne ile geçinebilir, fiyatlar nediri doğru vermesi lazım" dedi.

ZAYIF BİR İHTİMAL AMA...

Asgari ücretlinin kira ödemesi, üniversite öğrencisi okutmasının çok olduğunu ifade eden Sevinç, "Bir de 25 bin liralık ödenek tek kişi üstünden hesaplanıyor oysa ki bir aile geçindiriyor. 25 bin liranın üstüne çıkması zayıf bir ihtimal ama gerekiyor" cümlelerini sarf etti.

Kendi tahminini de paylaşan Sevinç, "Bence yüzde 30-35 bandında görür bırakırlar gibi geliyor bana. Bu da geçen yıla göre daha az bir refah anlamına geliyor asgari ücretli için" diyerek sözlerini noktaladı.