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Asgari ücretliye dikkat çeken öneri: Gelir yüzde 10 artabilir

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, evli ve çocuklu asgari ücretlilerin gelirini artırmak için SGK ve işsizlik sigortası primi kesintilerinde indirim yapılmasını önerdi. Karakaş’ın hesabına göre model, çocuk sayısına bağlı olarak çalışanın aylık gelirini yaklaşık 1.400 ila 2.800 lira artırabilir.

Asgari ücretliye dikkat çeken öneri: Gelir yüzde 10 artabilir
Cansu Çamcı

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bugünkü yazısında evli ve çocuklu asgari ücretlilerin gelirini artırmaya yönelik yeni bir model önerdi. Karakaş, asgari ücretliden yapılan SGK ve işsizlik sigortası primi kesintilerinde indirime gidilmesi halinde aile bütçesine doğrudan katkı sağlanabileceğini belirtti.

Karakaş'ın hesabına göre bu model, çocuk sayısına bağlı olarak çalışanın eline aylık yaklaşık 1.400 ila 2.800 lira arasında ek gelir geçmesini sağlayabilir.

Karakaş, yazısında 2026 yılı için net asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu hatırlatarak Türk-İş’in Temmuz 2026 verilerine göre açlık sınırının 36 bin 940 liraya, bekâr bir çalışanın yaşama maliyetinin 47 bin 758 liraya, yoksulluk sınırının ise 120 bin 325 liraya ulaştığını belirtti.
Asgari ücretliye dikkat çeken öneri: Gelir yüzde 10 artabilir 1

Bu rakamlar üzerinden asgari ücretin açlık sınırının 8 bin 865 lira altında kaldığına dikkat çeken Karakaş, aile geçindiren çalışanların durumunun daha da ağırlaştığını dile getirdi.

İşte en net tablo:

Asgari ücretliye dikkat çeken öneri: Gelir yüzde 10 artabilir 2

"EVLİ VE ÇOCUKLU ASGARİ ÜCRETLİNİN HÂLİ DAHA PERİŞAN"

Karakaş, yazısında asgari ücretin aile yapısına göre farklılaştırılmamasını eleştirdi:

"Açlık sınırının bile yüzde 24 gerisindeyiz. Yoksulluk sınırının yüzde 77’sine yakın uzağındayız. Evli ve çocuklu asgari ücretlinin hâli daha perişan. 16 yaşındaki bekâr işçi ile aile reisi aynı ücreti alıyor.

Bu adil değil. Azalan doğum oranları ve yaşlanan nüfus karşısında çalışanların yarısına yakını asgari ücretli. Nasıl evlenip çocuk sahibi olacaklar? “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” derler.Aile desteği olmadan ses çıkmaz"

Asgari ücretliye dikkat çeken öneri: Gelir yüzde 10 artabilir 3

ASGARİ ÜCRETLİYE DESTEK ÖNERİSİ

Karakaş, işverenlere yönelik teşvik ve desteklerin bulunduğunu, buna karşılık asgari ücretlinin İşsizlik Sigortası Fonu’na yaptığı kesintilerden doğrudan bir destek alamadığını savundu.

Buradan hareketle çözüm önerisini prim kesintileri üzerinden şekillendiren Karakaş, asgari ücretliden kesilen SGK ve işsizlik primlerinde indirim yapılmasını önerdi. Önerilen modelde çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısı dikkate alınacak.

Asgari ücretliye dikkat çeken öneri: Gelir yüzde 10 artabilir 4

Uzman isim yazısında önerisini şu ifadelerle anlattı:

Güncel işveren teşvik ve destekleri toplamda 15’e yakın. İşveren rahat nefes alıyor. Asgari ücretli ise ay sonunu getirmek için binbir hesap yapıyor. Aile geçindiren asgari ücretli ise “kuru ekmek” peşinde.

Asgari ücretliden her ay yüzde 15 oranında SGK + işsizlik primi kesiliyor. Bu primlerden indirim yapılsın. Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı ve çocuk çağrısına uygun destek verilsin.

Asgari ücretliye dikkat çeken öneri: Gelir yüzde 10 artabilir 5

Zam olmasa bile aile bütçesine yüzde 5 ila 10 arası nefes gelir. Bu, iaşe ve ibate ihtiyacını biraz rahatlatır.

Gözümüz Ankara’da. Gönlümüz emekçiden yana. Aile geçindiren asgari ücretliye önerimiz doğrultusunda derhal destek verilsin. Yüzde 10’luk bu nefes, milyonlarca tencerede ateşi yeniden yakar. İşverene de hiçbir ilave yük getirmez"

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İsa Karakaş
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