Asgari ücretliye memur modeli mi uygulanacak? İkinci zam için karar netleşti...
Asgari ücret bir kişinin temel ihtiyaçları olan; barınma, giyinme, beslenme, eğitim ve ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışmasına karşılık olarak aldığı en düşük ücrettir. Devlet tarafından her sene temsilcilerle bir araya gelip belirlenen ve güncellenen asgari ücret; iş dalı ve çalışanların hangi yasaya bağlı olduğu fark etmeksizin, bir çalışanın alabileceği en düşük ücreti gösterir. Yani devlet tarafından belirlenmiş olan bu ücretin altında herhangi bir işçi çalıştırılması kesinlikle yasaktır. Peki, Temmuz 2020'de çalışanlara ödenen bu minimum maaş miktarında bir artış olacak mı?
ASGARİ ÜCRET NEYE GÖRE HESAPLANIR?
Asgari ücreti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Bu komisyon 5'er devlet, işveren ve işçi temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşur. İşçi tarafını Türk-İş temsil eder. Bunun sebebi en fazla üyeye sahip konfederasyon olması. İşveren tarafını ise TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) temsil eder. Ücretin belirlenmesinde komisyon; ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durumu, geçinme indekslerini, fiilen ödenen ücretleri ve geçinme şartlarını göz önünde bulundurur.
ASGARİ ÜCRETLİYE TEMMUZ AYINDA ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücretle çalışan vatandaşlar diğer memurlar gibi her altı ayda bir zam almıyor. Yılda bir kez, ocak ayında zam alıyor. Bu zam miktarı ise bir önceki dönemde TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan, TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi)'deki enflasyon oranına göre oluyor.
Milyonlarca asgari ücretli çalışan temmuzda yapılan zammın kendilerine de verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Bununla ilgili olarak meclise sunulan ve görüşülmeye halen daha devam eden bir tasarı mevcut. Bu tasarı asgari ücrete gelir vergisi uygulamasının kaldırılması üzerine. Vergi alınmaması konusundaki önerge eğer kabul görürse asgari ücretliye zam olarak geri dönecek. Bu durumda 375 TL gibi bir artış olacağı ön görülüyor. Bunun dışında herhangi bir zam konusu gündemde değil.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2020 asgari ücret miktarı brüt 2,943,00 TL. Fakat vatandaşın eline geçen net miktar 2,324,70 TL oluyor. Meclise sunulan asgari ücretliden vergi alınmaması önergesi kabul edilirse vatandaşın eline geçen net maaşın 2,699,70 TL olması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİYOR MU?
Ülkemizdeki pandemi sürecinde işinden ayrılan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara kısa çalışma ödeneği ile asgari ücretin yarısına varacak kadar destek ödemesi yapılması planlanıyor. Ancak bunun dışında asgari ücret ile çalışan vatandaşlara bayram ikramiyesi verilmesi ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.
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