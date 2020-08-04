Asgari ücretliye memur modeli mi uygulanacak? İkinci zam için karar netleşti...

Asgari ücret bir kişinin temel ihtiyaçları olan; barınma, giyinme, beslenme, eğitim ve ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışmasına karşılık olarak aldığı en düşük ücrettir. Devlet tarafından her sene temsilcilerle bir araya gelip belirlenen ve güncellenen asgari ücret; iş dalı ve çalışanların hangi yasaya bağlı olduğu fark etmeksizin, bir çalışanın alabileceği en düşük ücreti gösterir. Yani devlet tarafından belirlenmiş olan bu ücretin altında herhangi bir işçi çalıştırılması kesinlikle yasaktır. Peki, Temmuz 2020'de çalışanlara ödenen bu minimum maaş miktarında bir artış olacak mı?

ASGARİ ÜCRET NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Asgari ücreti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Bu komisyon 5'er devlet, işveren ve işçi temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşur. İşçi tarafını Türk-İş temsil eder. Bunun sebebi en fazla üyeye sahip konfederasyon olması. İşveren tarafını ise TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) temsil eder. Ücretin belirlenmesinde komisyon; ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durumu, geçinme indekslerini, fiilen ödenen ücretleri ve geçinme şartlarını göz önünde bulundurur.