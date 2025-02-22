Asgari ücretliye yüzde 50 artış! Her biri için 13 bin lira ödeme, o isim açıkladı: 'Maaşları dolaylı olarak artıyor'

İş Kanunu'na göre iş yerinde 100-150 kadının çalışması durumunda, medeni halleri ve yaşları fark etmeksizin, emzirme bölümünün bulunması gerekiyor ve bu bölümün iş yerinden ayrı ve en fazla 250 metre uzaklıkta bulunması gerekiyor. 150'den fazla kadının çalıştığı iş yerlerinde ise 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için de işveren tarafından bir alanın oluşturulması gerekiyor. 250 metreden uzak olunması durumunda ise iş yerinin taşıt sağlama mecburiyeti de var.

ORTAKLAŞA YAY DA KAMU KURUMLARI İLE

İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.

ERKEK ÇALIŞANLAR DA DAHİL EDİLİYOR

Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde çalışan kadınların sayısı ile beraber çocuğunun annesi ölmüş veya velayetinin babaya verildiği durumlar da dahil edilir. Odalara 0-1 yaşındaki, yurtlara ilköğretime kayıt yaşını doldurmamış çocuklar alınır. Oda ve yurtta çocukların ve görevlilerin dışında başka birinin bulunması ise yasak. Yurtlarda 0-24 aylık, 25-48 aylık, 49 aylık ve üzeri çocuklar birbirinden ayrı bulunduruluyor.

2025 yılı asgari ücreti brüt olarak 26.005,50 TL net 22.104,67 TL olarak belirlendi. Gelir Vergisi Kanunu'na göre, iş yerinin kadın çalışanlara kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan yararlar kadın çalışanlarının hizmet aldığı gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakımevlerine ödeme yapılmak suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamında tutulmuştur.

ÇOCUK İÇİN 13 BİN TL ÖDEME

Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, ödemelerin çalışanlara değil doğrudan hizmeti sağlayan mükellefe yapılması gerektiğinin altını çizdi. Karakaş, " 2025 yılında istisnadan yararlanılacak tutar her bir çocuk için aylık 13 bin 2,5 TL tutarında olacaktır. Bu rakamı aşması hâlinde aşan kısım vergiye tabi tutulacaktır" sözlerini kullandı.

Sigortalıya doğrudan yapılan bir ödeme olmadığı için SGK primine tabi tutulmayacağını belirten Karakaş, "Hayatın olağan akışına aykırı muvazaalı uygulamaların tespit edilmesi durumunda niteliği belirtilen bu ödemeler prime esas kazanca dâhil edilecektir" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRETLİYE YÜZDE 50 ARTIŞ

Dolaylı olarak asgari ücretli bir annenin maaşına yüzde 50 oranında artış olduğunun altını çizen Karakaş, "Asgari ücretli bir annenin maaşı 22.104,67 TL iken 13 bin 2,5 TL tutarında faydalandığı kreş ya da gündüz bakımevi desteği ile birlikte maaşı dolaylı olarak 35 bin 107 TL’yi aşmış olmaktadır" dedi.