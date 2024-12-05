ASGARİ ÜCRETTE 24 BİN 800 TL KULİSİ | Kalemi aldı, hesabı yaptı; neredeyse kuruşuna kadar açıkladı... Cem Küçük en net rakamı verdi: "Delile dayanarak söylüyorum"

Asgari ücret için 24 bin 800 TL kulisi bir anda gündem yarattı. Milyonların beklentilerini artıran açıklama gazeteci Cem Küçük'ten geldi. Ekol TV canlı yayınında "Asgari ücret ne kadar olacak? Kaç bin TL zam gelecek?" sorusuna yanıt veren Küçük, rakam verdi. Canlı yayında neredeyse kuruşu kuruşuna hesap yaparak bugüne kadar ki en net tahmini bulunan Küçük, '22-23 bin TL' iddialarının ise gerçek olamayacağını söyledi. "Bir delile dayanarak söylüyorum" ifadesiyle çok emin konuşan Küçük, emekli maaş zamlarına da değinerek AK Parti'ye çağrı yaptı. İşte Cem Küçük'ün ses getirecek asgari ücret ve emekli maaş zammı çıkışı...

YENİ ZAM TAHMİNİ GÜNDEM OLDU

Milyonlar nefesini tuttu, asgari ücret zammı için geri sayıma geçti. 10 Aralık'ta başlayacak olan zam pazarlığında masaya hangi rakamların geleceği ve hangi rakamla Beştepe'ye çıkılacağı merak edilirken, neredeyse her gün ortaya atılan tahminlere bir yenisi daha eklendi.

Ekol TV canlı yayınında "Asgari ücret ne kadar olacak? Kaç bin TL zam gelecek?" sorusuna yanıt veren gazeteci Cem Küçük, neredeyse bütün ezberleri bozdu ve bugüne kadar ki en yüksek zam tahminlerinden birine imza attı.

CEM KÜÇÜK: "ASGARİ ÜCRET 22-23 BİN TL OLMAZ"

Kulislerde konuşulan ve öne çıkan 22 bin - 23 bin TL zam iddialarının gerçek olamayacağını savunan Küçük, adeta yeni asgari ücreti kuruşuna kadar tahmin etti.

ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNİNİ AÇIKLADI

"Asgari ücret bence 24 bin 500 TL ile 25 bin arasında olacaktır." diyen Küçük, "Ama bunu da Cumhurbaşkanımızın 'Biz kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözüne dayandırarak söylüyorum. Bir delile dayanarak söylüyorum yani. Yine aynı şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da 'Çalışanımızı ezdirmeyeceğiz' dedi. Ben bunu şöyle anlıyorum, yani yüzde 30 verirse zam zaten enflasyona ezdirmiş olurlar." ifadelerini kullandı.

Enflasyonun son bir yıldaki artış hızına dikkat çeken Küçük, "Zaten reel enflasyon yüzde 47 ama bugün damacana su fiyatları bile bir yılda yüzde 100 artmış. Restoranlar bir yılda yüzde 90 artmış. Kiralar öyle... Gıda yine yüzde 90 artmış." dedi.

"YÜZDE 30 ZAM KURTARMAZ" DİYEREK AÇIKLADI

"Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 30 zam da karar kılırsa o da 22 bin 100 TL yapıyor, kurtarmaz." diyen Küçük, bugüne kadar ki en net tahminlerden birini yaparak "Dolayısıyla ben 24 bin 500 TL ile 25 bin arasında hatta 24 bin 800- 25 bin gibi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"İŞVERENE MALİYETİ 38 BİN TL"

Söz konusu zammın işverene maliyetini de hesaplayan Küçük,"Bunun bir de işveren maliyeti var. 25 bin TL olursa, işverene maliyeti de 38 bin TL oluyor. O yüzden 25 bin TL'nin üzerine çıkmazlar. İşverene maliyeti 40 bin TL'nin üzerine çıkmış olur o zaman. Bu sebeple bu rakamlarda kalınacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Küçük, açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

"Peki bu yeter mi? Bu ayrı bir konu. Bu en düşük maaş anlamına geliyor Türkiye'de. Resmi rakamlara göre şu an 33 milyon çalışan var. Bunların 5-5,5 milyonu memur. Bunların da en düşüğü zaten 42 bin TL maaş alıyor. Yine kamu işçileri var. Bunların da en düşüğü 27-28 bin TL alıyor.

"ÇALIŞANLARIN 4'TE 1'İ ASGARİ ÜCRET ALIYOR"

Türkiye'de özel sektörde büyükşehirlerde hiç kimse asgari ücretle çalışmıyor. Kağıt üzerinde öyle görünüyor olabilir ama o farklı. Türkiye'de asgari ücret alanlar, çalışanların 4'te 1'idir şu anda.

AK PARTİ'YE 'EMEKLİ MAAŞLARI' ÇAĞRISI

Yeni yılda asgari ücret 22-23 bin TL olmaz. O olursa başka bir durum olur. O zaman emekliye de bir şey vermezsiniz, başkasına da bir şey veremezsiniz. Orada sıkıntı olur ki bence AK Parti'nin emeklilerin durumunu burada masaya biraz daha fazla yatırması gerekiyor. "