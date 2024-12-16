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Asgari ücrette beklenen gün! Zam pazarlığı için kritik saat belli oldu... İlk rakam bugün masada mı olacak? Gözler TİSK'te!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
16.12.2024 06:54
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Asgari ücret zam pazarlığında ikinci toplantı bugün yapılacak. Milyonların aylardır merak ettiği "Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 205 asgari ücret ne kadar olacak?" sorularının yanıtı için geri sayım sürerken, gözler saat 14.00'e kilitlendi. Kritik toplantıda artık enflasyon, açlık ve yoksulluk sınırı gibi rakamlar masada olacak. İddialara göre zam için masaya ilk rakamı ise TİSK getirecek. TİSK'in teklifi merak edilirken, işverenlerin asgari ücret beklentisi ise dikkat çekmişti.

Asgari ücrette beklenen gün! Zam pazarlığı için kritik saat belli oldu... İlk rakam bugün masada mı olacak? Gözler TİSK'te!

Asgari ücretin ne kadar olacağı henüz bilinmezken, 7'den 70'e herkesi ilgilendiren zam pazarlığında kritik gün geldi çattı. İş, işveren ve hükümet temsilcilerinin aynı masada olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı bugün yapılacak. Saat 14.00'deki toplantıda bugün ilk kez bir rakamın masaya gelip gelmeyeceği ise merak konusu olurken; tarafların bugün enflasyon, açlık ve yoksulluk sınırı gibi rakamlarla konuşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki masada hangi rakam olacak? Asgari ücret zammı için kim ne kadar teklif edecek? Asgari ücret kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞINDA İKİNCİ TOPLANTI

1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için taraflar ikinci kez bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir araya gelecek.

ADAD

"TİSK MASAYA RAKAM GETİREBİLİR" İDDİASI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı ikinci toplantıda işveren kesimini temsilen masada bulunan TİSK'in bir rakamı gündeme getirebileceği konuşuluyor. TİSK'in hangi rakamla masaya geleceği merak edilirken, geçen hafta ortaya atılan bir iddia ise gündem olmuştu.

TISK

İŞVERENİN ZAM TAHMİNİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

AGS Global'in "İş Dünyası 2025'ten Beklentiler" araştırmasında iirketlerin taminin yüzde 40'lık bir artış olduğu belirtildi. Araştırmaya katılanların 2025 yılına ilişkin asgari ücret beklentisi ortalama 23 bin 750 TL oldu. Bu da yaklaşık yüzde 40’lık bir artış öngörüsüne işaret etti.

MÜSİAD'IN ÇIKIŞI OLAY OLMUŞTU

Öte yandan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı "En fazla yüzde 25 zam yapılmalı" çıkışında bulunmuş, sözleri işçi kesiminde büyük tepkiyle karşılanmıştı.

TÜRK-İŞ: "MASAYA RAKAMI BİZ GETİRMEYECEĞİZ"

Öte yandan Masadaki taraflardan biri olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise asgari ücret için masaya bir rakam getirmeyeceklerini, rakamı hükûmet ya da işverenden beklediklerini söylemişti.

TÜİK

RAKAMLAR MASADA OLACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bugün yapılacak toplantıda hükûmet tarafının, TÜİK’in hesapladığı enflasyon rakamlarını; Türk-İş’in ise bu rakamlara açlık ve yoksulluk sınırlarıyla cevap vermesi bekleniyor.

TÜİK verilerine göre kasım ayı yıllık enflasyonu yüzde 47,09 olmuştu. TÜRK-İŞ’in araştırmasına göre de kasımda 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 20 bin 562 lira, yoksulluk sınırı 66 bin 976 lira olarak belirlenirken, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 26 bin 712 lira olarak hesaplanmıştı. İşçi tarafının, ‘enflasyona ek olarak refah payı verilmesi’ beklentisiyle pazarlık yürüteceği belirtiliyor.

DAADA

İşveren ise hükûmet tarafından her işçi için ödenen 700 liralık desteğin artırılarak sürdürülmesinden yana görüş bildiriyor.

HANGİ ENFLASYON?

Asgari ücret bugün itibarıyla net 17 bin 2 lira. Hükûmet bu yıl sonunda enflasyonu yüzde 44 tahmin ederken, 2025 için yüzde 21’lik hedef belirledi. Asgari ücret, bu yıl gerçekleşmesi hedeflenen enflasyon olan yüzde 44 oranında artırılırsa rakam 24 bin 482,88 TL olacak. Hedef enflasyon kıstas olursa yüzde 21’lik artışla 20 bin 572,42 liralık rakama ulaşılacak.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Zam
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