Asgari ücrette bu ayrıntı ilk kez konuşuldu! Fatih Erbakan'dan dikkat çeken '20 yıl' vurgusu: '2025 yılı asgari ücret...'

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Suat Kılıç ve Fatih Uğurlu, Konya Milletvekili Ali Yüksel ile asgari ücret görüşmeleri öncesi destek ziyaretleri kapsamında Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrasında, Fatih Erbakan ve Ergün Atalay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Fatih Erbakan, açıklamasında, “Asgari ücretin belirlenme konusunda Yeniden Refah Partisi olarak son derece yakından süreci takip ediyoruz ve son derece hassasız. Tabii şu anda Türkiye'de Kasım ayı enflasyonu bildiğiniz gibi yüzde 47-48 seviyelerinde çıktı. Bir önceki ay Ekim ayında da yine yüzde 48,6 seviyesinde çıkmıştı. Bu senenin aslında sonunda devletin, kamunun tahminleri yüzde 33 seviyesinde bir enflasyon olacağına yönelikti. Yüzde 33 seviyesinde bir enflasyonla 2024 yılı tamamlanacak denirken 2024 yılı yüzde 48’lik neredeyse yüzde 50’lik bir enflasyonla tamamlanıyor. Şu anda da 2025 yılının yüzde 21 seviyesinde bir enflasyon oranıyla tamamlanacağı ifade ediliyor. Asgari ücrete de yılda bir kere zam yapıldığı da hesaba katıldığında yüzde 40’lık bir enflasyon oranını yapacak olursak zam olarak asgari ücretin 24 bin küsur liralara çıkartılması gerekir” dedi.

"2025 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET 35 BİN TL OLMALI"

Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Yeniden Refah Partisi olarak burada hesaba kattığımız diğer bir husus var. O da çok uzun zamandan beri neredeyse 20 seneden beri asgari ücrete Türkiye'nin ekonomik büyümesinden herhangi bir pay yansıtılmadı yani ‘enflasyona ezdirmeyelim, enflasyon oranının altında maaş zammı yapmayalım’ tamam. Ama enflasyona ezdirmemenin yanında bir de ülkenin büyümesinden bu emekçilerimize pay verilmesi lazım. Bu payda hesaba katıldığında 34 bin liraya asgari ücretin çıkması gerektiğini Ekonomi İşler Başkanlığımız bilimsel olarak hesap ettiler, ortaya koydular. Bu zaten çok zor bir hesap değil. Yani ‘enflasyona ezdirmeyeceğiz ve neredeyse 20 seneden beri vermediğimiz büyümeden payı da asgari ücretliye, emekçiye vereceğiz’ dersek 34 bin liralık bir asgari ücret çıkıyor. Biz de bunu 35 bin lira yapalım diye Yeniden Refah Partisi olarak daha önce ifade ettik. Bunu da şunun için söylüyoruz. Bugün Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde yoksulluk sınırı 70 bin lira seviyesine gelmiş durumda. 70 bin liralık yoksulluk sınırı seviyesi dikkate alındığı zaman bir ailede iki kişi asgari ücret alıyorsa çalışıyorsa; örneğin, karı koca asgari ücretli bir işte çalışıyorsa, bu iki kişinin o haneye getirmiş olduğu geliri topladığınızda en azından o hane yoksulluk sınırı seviyesine gelmiş olacak. Emekçinin, işçinin hakkını mutlaka vermemiz gerekiyor. Ve bizim görüşümüze göre üç parametre dolayısıyla da 2025 yılı için asgari ücretin 35 bin lira seviyesine çıkması gerektiğini ifade ediyorum.”

ERGÜN ATALAY'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: 'MADEM GÖSTERGELER İYİ OLUYORSA...'

Asgari ücretin Türkiye’de geçim ücreti olduğunu söyleyen Ergün Atalay ise “Bundan 5-6 sene evvel, belirleme ücretiydi. Maalesef Türkiye'nin en büyük sözleşmesi bu. Yani 9 milyon civarında asgari ücretli var. Bu sene de bir aşçımız, bir taşeron işçisi, bir basın mensubu arkadaşımız ve bir de kuaför bir kızımız var. Şimdi onlar önümüzdeki hafta oturacaklar. Bir rakam tespit edecekler. Komisyon başkanı Ramazan Bey de o rakımı alıp ülkeyi yönetenlere götürüp teslim edecek. Asgari ücret geçmişte deniyordu enflasyona sebep. Bir senedir asgari ücret artmıyor ama enflasyon artmaya devam ediyor. Kısa özü şu, asgari ücret enflasyona sebep değil. Onun için 12 bin lirayla emeklinin geçinmesi, 17 bin lirayla insanların geçinmesi mümkün değil. İnsanlar bırakın bir ay geçirmeyi on gün geçiremezler. Öyle bir noktadayız ki, ülkemizde kamuda çalışan 350 bine yakın işçimiz var. Bunlar 15-20 yıllık ulaşımda, savunma sanayinde, enerjide her yerde çalışıyorlar. Onların ücreti de şu anda Sayın Genel Başkanın açıkladığı ücret düzeyinde. Yani bunlar teknik elemanlar, bunlar devletin ihtiyacı olduğu elemanlar. Yani kamuda çalışanlar normal, 15-20 yıllık işçi şu anda asgari ücret seviyesinde. Onun için bir an evvel emeklinin, asgari ücretlinin bu haklı taleplerini ülkeyi yönetenler kulak vermek durumundadır. Çünkü insanlar geçinmekte zorlanıyor. Yani burada geçen üç gün evvel aldığını bugün alamıyorsun. Fiyatlar IMF açıklıyor, Dünya Bankası açıklıyor, siyasiler açıklıyor, geçen hafta mecliste Sayın Maliye Bakanı açıklıyor, ekonomik verilerin iyi olduğunu söylüyor. Dünyadaki göstergeler iyi olduğunu gösteriyor. Madem göstergeler iyi oluyorsa bu asgari ücretlinin insanca yaşayabileceği bir ücret versinler. Biz de iyi olduğunu anlayalım” diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır