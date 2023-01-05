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Asgari ücrette dikkat çeken '2 kademeli formül' çıkışı! "Bekar ya da 1-3 yıl tecrübeli çalışanlar için..."

05.01.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 8 bin 506 TL olarak açıklandı. Daha önce pek çok önerinin gündeme geldiği asgari ücrette tartışmalar sürüyor. Kimilerinin yeterli, kimilerinin yetersiz bulduğu asgari ücrette Erdoğan, gerekirse ara düzenleme yapılabileceğini de söylemişti. Ancak Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Yedikaya, "Asgari ücret 2 kademeli olmalı" dedi ve formülünün detaylarını anlattı.

Asgari ücrette dikkat çeken '2 kademeli formül' çıkışı! "Bekar ya da 1-3 yıl tecrübeli çalışanlar için..."

Asgari ücretin 8 bin 506 TL olmasının ardından yeni asgari ücret ile ilgili tartışmalar da devam ediyor. Bazı kişiler 2023 asgari ücretin uygun olduğunu söylerken bazı kişiler ise yeni asgari ücreti yetersiz buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yeni asgari ücreti açıkladıktan sonra, ileride gerekli görülmesi halinde yani beklenmedik bir tabloyla karşılaşılması durumunda geçen sene olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapılabileceğini dile getirmişti. Asgari ücret tartışmaları devam ederken Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya'dan dikkat çeken bir asgari ücret çıkışı geldi. İşte Yedikaya'nın dile getirdiği asgari ücrette 2 kademeli formül çıkışıyla alakalı detaylar...

"ASGARİ ÜCRET 2 KADEMELİ OLMALI"

Asgari ücret belirlenirken işverenlerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya; “Öncelikle asgari ücret tabii ki emeği karşılığında çalışan çok değerli işçilerimizin ve çalışanlarımızın ülkesine değer oluşturması için belirlenmiş bir ücret politikası. Bu ücret politikası enflasyonist bir ortamda artış oranı aslında işçileri memnun etmiş vaziyette ama bu kararlar alınırken işverenler de mutlaka göz ardı edilmemeli." şeklinde konuştu.

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Konuşmasının devamında Yedikaya, "Çünkü iki tarafın oluru ile bu kararlar alınıyor ama şöyle de bir şey oluşturuyor bu asgari ücretin yüksek olması. Üniversite mezunu gençlerimiz iş bulmakta biraz zorlanıyorlar çünkü işverenler tecrübesiz üniversite mezunu gençleri işe almaktansa, özellikle sektörde çalışmış 2-3 yıl tecrübeli kişileri daha çok almaktan yana tavır koyuyorlar. Dolayısıyla asgari ücret bence 2 kademeli olmalı." ifadelerini kullandı.

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"BİRİNCİ KADEME; BEKAR YA DA 1-3 YIL TECRÜBELİ İŞÇİLER İÇİN..."

Yedikaya, "Bunlardan bir tanesi ya bekar ya da 1-3 yıl tecrübeli işçiler için birinci kademe olmalı. 2. kademe de yine 8 bin 500’ün üzerinde rakamlarda tecrübelilerin kendilerini daha da geliştirmesiyle ilgili bir rakam belirlenmeli” dedi.

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"2 KADEMELİ BİR ASGARİ ÜCRET UYGULANIRSA DAHA İYİ OLUR"

Yedikaya, yüksek artışların enflasyonist ortamdan kaynaklı olduğunu söyleyerek; “Umarım bundan sonraki süreçte enflasyonist ortam ortadan kalkar. Rakamları yükselterek ne ekonomiyi ne de işsizlik sorununu çözebiliriz. Mutlaka rakamlar ve ekonomi yerine oturmalı. Artışlar geriye çekilmeli ve daha güzel bir ortam oluşturulmalı hem ülkemiz hem dünyamız için. Çünkü enflasyonist ortam bütün dünyayı etkisi altına aldığı için ülkemizi de almak zorunda kaldı. Dolayısıyla bu yapılan yüksek artış rakamları bu ortamdan kaynaklanıyor. Bundan sonraki süreçte rakamlar yerine oturursa ve 2 kademeli bir asgari ücret uygulanırsa ülkemiz için daha iyi olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

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