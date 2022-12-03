Asgari Ücrette 'kırmızı çizgi' tepkisi! 7,785 TL talebine açıklık: 'En iyi mücadeleyi vereceğiz...'

Asgari ücret 2023 zam oranını belirleyecek takvimi netleştirmek için geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Hazine Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi. Yaklaşık 20 milyon çalışanın gözü yeni asgari ücretin ne olacağına çevrilirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının 7 ve 14 Aralık'ta yapılacağı netleşti.

ASGARİ ÜCRETTE ‘KIRMIZI ÇİZGİ’ TEPKİSİ

O güne kadar asgari ücret için her fırsatta rakam söylemeyeceğini dile getiren TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay toplantı sonrası canlı yayında ilk kez rakam telaffuz etti. Atalay, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıklanan 7.785 TL’nin asgari ücret zammında ‘kırmızı çizgi’leri olduğunu aktardı. Ancak Atalay’ın açıklaması beklentisi 8.250 ila 10 bin lira arasında olan vatandaşlar tarafından tepki topladı.

Tepkiler üzerine açıklama yapan Atalay, “Açlık sınırını sanki asgari ücret olarak kabul etmişiz gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Ben pazarlık masasında bana sorulduğunda, açlık sınırı ortada ben bunun üzerini konuşacağım demek istedim” dedi.

“TABANIN İSTEĞİ BU YÖNDEYDİ”

Sözcü’de yer alan habere göre, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, “Açlık sınırını sanki asgari ücret olarak kabul etmişiz gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Ben pazarlık masasında bana sorulduğunda, açlık sınırı ortada ben bunun üzerini konuşacağım demek istedim. Bugüne kadar açlık sınırının altında zam aldığımız da oldu. Ama tabanın isteği bu yöndeydi” ifadelerini kullandı.

“VERİLMESİ GEREKEN MÜCADELEYİ EN İYİ ŞEKİLDE VERECEĞİZ”

Açlık sınırındaki bir ücretin, asgari ücret olarak kabul edilip edilmeyeceği sorulduğunu belirten Atalay, “Ben de bu soruya karşılık olarak bunu kesinlikle kabul etmeyeceğimizi, zaten onun bir açlık sınır olduğunu, bu tutarın üzerinde gelecek teklifleri görüşebileceğimizi söyledim. Yayını izleyenler benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlarlar. Emekçilerimiz rahat olsun, biz verilmesi gereken mücadeleyi en iyi şekilde vereceğiz” dedi.



