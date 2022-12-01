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  4. SON DAKİKA | Asgari ücret için milyonların beklediği tarih belli oldu! TİSK 'hazırız' dedi, Türk-İş Başkanı net konuştu: Arzu ettiğimiz rakam olmazsa

SON DAKİKA | Asgari ücret için milyonların beklediği tarih belli oldu! TİSK 'hazırız' dedi, Türk-İş Başkanı net konuştu: Arzu ettiğimiz rakam olmazsa

01.12.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 18 milyon SGK'lı çalışanın yüzde 62'sini doğrudan etkileyen asgari ücret zammı için maraton başlıyor. İşçi ve işveren tarafı takvim için bugün bir araya gelirken, 5 bin TL'lik aradaki fark görüşmeler boyunca masada olacak. Asgari ücrette toplantı takvimi netleşirken, TİSK ve Türk-İş'ten peş peşe açıklamalar geldi. TİSK Başkanı Akkol "Taşın altına elimizi koymaya hazırız" derken, Türk-İş Başkanı Atalay da "Arzu etmediğimiz bir rakam olursa o masada olmayacağız" dedi.

SON DAKİKA | Asgari ücret için milyonların beklediği tarih belli oldu! TİSK 'hazırız' dedi, Türk-İş Başkanı net konuştu: Arzu ettiğimiz rakam olmazsa

Son dakika asgari ücret haberi... Asgari ücret zam oranı için milyonların beklediği toplantı bugün yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi. 18 milyon SGK'lının beklediği zam oranı için gözler çıkacak rakam çevrilirken, TİSK'ten ve Türk-İş'ten çok önemli açıklamalar geldi.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETTE TAKVİM BELLİ OLDU

Kritik toplantıda asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının 7 ve 14 Aralık'ta yapılacağı netleşti.

TÜRK-İŞ BAŞKANI: ARZU ETMEDİĞİMİZ BİR RAKAM OLURSA...

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Türk-İş Başkan Ergün Atalay yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Başkan Atala'yın açıklamaları şöyle;

"Arzu etmediğimiz bir rakam olursa o masada olmayacağız! Asgari ücretin üstünde çalışanlar var. Öyle bir noktaya geldi ki maalesef asgari ücret geçim ücreti oldu.

Öyle bir noktaya geldi ki asgari ücreti 4 aydır herkes konuşmaya devam ediyor. Bugün uygulama şubat’ın birinde olacak arada yine 2 ay zaman var. Biz asgari ücreti konuşuyoruz. Maalesef 4 ay evvel konuşulmaya başlandı.

"İLK DEFA BEN BURADA KONUŞUYORUM"

Konuşulduğu zaman bu milletin cebine para falan girmiyor bugüne kadar asgari ücretle ilgili ilk defa ben burada konuşuyorum. Bu geçmişte Aralık ayının sonunda konuşuluyordu. Bir tek geçen sene biraz öne alındı. Bir an evvel bu rakam belli olsun da kamuoyu sabahtan akşama kadar bu rakamı konuşuyor.

Bu mesele bitsin. Özellikle ben bir şey ifade ediyorum. Ne zaman rakam konuşulmaya başlandığı zaman piyasada raflarda fiyatlar artmaya devam ediyor.

"PEYNİR 35 LİRAYDI. ŞU ANDA ORTALAMA PEYNİR 130-140 LİRA"

Benim rakam konuşmamakla ilgili sıkıntım oydu. Ben geçen sene bu zamanlarda peynir 35 liraydı. Şu anda ortalama peynir 130-140 lira. Yani rakam konuşulduğu zaman öteki rakamlar da artmaya devam ediyor.

Asgari ücretin üzerinde çalışanlar da var bu ülkede şimdi asgari ücret ne? Yeni işe başlayanlarla ilgili ama öyle bir noktaya geldi ki asgari ücret maalesef geçim ücreti oldu bu ülkede. Onun dışında 10 yıldır, 20 yıldır teknik elemanlar var, uzmanlar var onların bir konumu var. Onun dışında çalışma hayatının beklediği sorunlar var. Bizim hükümetten bakanlıktan istediğimiz. EYT gündemde bir an gündeme gelsin ardından geçişle ilgili sıkıntımız var.

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"TAŞERONDAKİ ARKADAŞLAR GEÇİŞ BEKLİYOR"

Taşeronun sıkıntısı var. Vergi ile sıkıntımız var. İşyerleri ile ilgili şu anda promosyonla ilgili özel sektörün bir bölümü veriyor bir bölümü vermiyor. Bunlarla ilgili sıkıntımız var. Bunların tamamı ocak ayının ortasında ya da sonunda çözülmesi gerekiyor. Yani işçiler tabanda bunu bekliyorlar. Taşerondaki arkadaşlar geçiş bekliyor. Asgari ücret kadar onlar da kamuoyu için bizim için önemli.

Özellikle ben vergi ile ilgili biz evvelden aralık ayının sonunda giriyorduk yüzde 27’ye şimdi Mayıs’ın sonunda Haziran’ın başında yüzde 27’ye giriyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme gerekiyor. Bizim beklentimiz bu. Yani asgari ücretle iş bitmiyor. Asgari ücretin ötesinde diğer çalışanların durumu ne olacak? Onlarla ilgili de düzenleme gerekiyor."

SON DAKİKA: TİSK BAŞKANI AKKOL'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: 'TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYMAYA HAZIRIZ'

Akkol,'Asgari ücret sürecinin ilk günü. Ergun Atalay yukarıda, Sayın Bakanımız da yukarıda. Bir komisyonumuz var biliyorsunuz. Hem işveren tarafını hem devleti temsil ediyor. Yakın zamanda ilk toplantı yapılacak. Son 2 asgari ücretteki üçlü atılan imzayı çok önemsiyorum. Bu ortak mutabakatın bu dönem için de de devam etmesini istiyoruz. Biz işverenler olarak taşın altına elimizi koymaya hazırız.' ifadelerini kullandı.

TARAFLAR NE İSTİYOR?

Sendikalar müzakerelere 10-13 bin TL ile başlamayı planlıyor. İşveren dünyasında ise refah payını da kapsayan artışla asgari ücretin 8 bin -8 bin 500 TL olarak belirlenmesi eğilimi var.

Türk-İş evli olmayan ve çocuksuz bir çalışanın hayat pahalılığına 10 bin 171,17 TL'lik bir ücretle karşı koyabileceğini savunuyor. Tespit Komisyonu'nda olmayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise, yoksulluk sınırının 26 bin 123 lira olduğundan hareketle, asgari ücretin en az 13 bin olmasını istiyor.

Yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 5 bin 500 TL'den 7 bin 700 TL'ye, yüzde 50 oranında artışla ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak. Genel öngörü 8 bin TL'nin altında kalmayacağı yönünde.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?

Asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler yürütülse de henüz rakam netleşmedi. İşte örneklerle olası asgari ücret zam tablosu;

YÜZDE 30 ZAM
Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 40 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 50 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücrete, 2022 Ocak ayında tarihin en yüksek artışı yapıldı.

Asgari ücret, yaklaşık yüzde 50 zamla brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlendi.

Temmuz ayında yapılan zamla birlikte ise asgari ücret yüzde 30'luk bir artışla net 5 bin 500 liraya çıktı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, bir kişinin çalıştırılabileceği en düşük ücreti ifade ediyor. 2015 yılına kadar altı aylık dilimler şeklinde belirlenen asgari ücrette, 2016 yılındaki değişiklikle yılın tamamında geçerli olan tek bir rakama geçildi.

Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükûmetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor.
Mevzuat gereği Komisyonun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor.

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