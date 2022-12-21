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Asgari ücrette milyonların merak ettiği soru! AK Parti MKYK Üyesi canlı yayında tarih vererek konuştu: Benim beklentim...

21.12.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca insanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dün gerçekleştirdiği üçüncü toplantıdaydı. Toplantı devam ederken TÜRK-İŞ tarafından '9 bin TL' rakamı telaffuz edildi. 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı merakla beklenirken söz konusu açıklamanın ne zaman yapılacağıyla ilgili bir değerlendirme AK Parti MKYK Üyesi Resul Kurt'tan geldi. Kurt ayrıca asgari ücret için kendi beklentisini de açıkladı.

Asgari ücrette milyonların merak ettiği soru! AK Parti MKYK Üyesi canlı yayında tarih vererek konuştu: Benim beklentim...

Uzun süredir dikkatle takip edilen asgari ücret sürecinde sona yaklaşıldı. Dün bu kapsamda gerçekleştirilen kritik öneme sahip toplantıdan sonra uzlaşma sağlanamazken TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu belirterek "Verirlerse masaya oturur imzalarız, vermezlerse o meselenin içinde olmayız" diye konuştu. Gündemdeki '2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak' sorusunun yanıtına ilişkin konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve ekonomist Resul Kurt ise tarih vererek açıklama yaptı.

"TÜRK-İŞ BAŞKANI İŞÇİYİ SATTI DEDİLER"

Kurt, dünkü toplantının ardından A Haber'de yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"İşçiyi memnun edeceğiz, işverene de taşınabilecek kadar bir yük verileceğiz. Asgari ücret şu anda 5 bin 500 lira. 'Bizim 7 bin 825 lira sınırımız var, pazarlığı buradan başlatacağız' dedi Ergün Atalay. Yüzde 42,43 bandına geliyor. Talebimiz bu değil dedi. Türk-İş Başkanı işçiyi sattı dediler. Yüzde 42 civarında bir artış işçi tarafını memnun etmiyor. İşveren tarafı da 7 bin liralardan kapıyı açtı."

"BENİM BEKLENTİM..."

Kurt, "AK Parti'de konuşulan oran ne?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Parti içerisinden hiçbir arkadaşımız bu komisyonun üyesi değil, söz sözlersek manipülasyona açık olur. Ben 10 bin brüt düşündüm. Akademisyen kimliğimin yanında çalışma hayatının da içerisindeyim. Asgari ücret için bireysel, danışman olarak yaptığım çalışmalarda tahminlerim belki 1 lira şaşmıştır. Asgari ücrette yapılan artış diğer çalışanlarda da beklenti oluşturuyor. Benim beklentim 8.000-8.250 TL civarında."

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞINDA AÇIKLANMASINI BEKLİYORUZ"

Öte yandan Kurt işçierin yüzde 65 artış talep ettiğini belirtirken "Görüştüğümüz işverenler 45-50 aralığını talep ediyor. Önümüzdeki hafta başında asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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