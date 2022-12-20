SON DAKİKA | Asgari ücrette kritik toplantı! 2023 zammı ne olacak? TÜRK-İŞ teklifini resmen duyurdu: 9 bin TL

Asgari ücret 2023 son dakika haberi… Milyonlar nefesini tuttu! Artık yeni asgari ücret için rakam bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez pazarlık masasına oturdu. Toplantı devam ederken ilk açıklamalar da geldi. Peki asgari ücret 2023 ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte son dakika gelişmesinin detayları…

SON DAKİKA: TÜRK İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: 'BİZİM ASGARİ ÜCRET TEKLİFİMİZ 9 BİN LİRADIR'

Ergün Atalay, "20 gündür süren bir süreç. Üçüncü toplantı yapıldı. Biz ayın 1'inde dedik ki; TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor Türkiye'de. Yoksulluktur, açlıktır bununla ilgili bizim 40 senedir yapılan araştırmada uzman arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Ayın 1'inde açlık sınırı 7 bin 785, yoksulluk 10 bin lira. Böyle bir ifade kullandık. 20 gündür 'TÜRK-İş’in teklifi 7 bin 785...' Biz hiçbir yerde bunu söylemedik, bizim bir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey’e söyledim, komisyona söyledim. TÜRK- İŞ’in resmi teklifi 9 bin TL, verirlerse masaya oturur imzalarız, vermezlerse o meselenin içinde olmayız" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ'in teklifi kabul edilirse asgari ücrette yüzde 60'ın üzerinde bir artış gerçekleşmiş olacak.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETTE UZLAŞMAYA VARILMADI

Asgari ücret zammı için işçi tarafı sürecin başından bu yana net bir tavır sergiliyordu. TÜRK-İŞ, 7,785 TL’nin altı için ‘masada yokuz’ demişti. İşveren tarafı ise daha temkinli yaklaşmıştı. Bugünkü toplantı sonunda 2023 yılı için yeni asgari ücret rakamında uzlaşmaya varılmadı.

'BİR AN ÖNCE BİTSİN İŞİMİZE BAKALIM'

Türk-İş Genel Sekreteri Pervul Kavlak, bakanlığa girişte asgari ücretin netleşip netleşmediğiyle ilgili soruya, "Bugün netleşecek. Hem işveren hem de bakanlığın elini görelim. Elini görürsek biz de dağarcığımızda ne varsa dökeceğiz" dedi. Kavlak, asgari ücretin bugün açıklanma ihtimali ile ilgili soru üzerine, "Basın mensubu arkadaşlardan bana sürekli mesaj geliyor. Külliye'de bir hazırlık olduğunu söylüyorlar. İnşallah öyledir. Bir an önce bitsin de biz de işimize gücümüze bakalım. İnsanlar umutla bekliyor. İnşallah onların umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşır, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız. Amacımız, arzumuz, umudumuz bu şekilde" dedi.

ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret 2022 yılında tarihi bir artışla 4.253 TL olmuş, yılın ikinci yarısında ise yüzde 30 artışla 5.500 liraya yükselmişti. Ayrıca 2022 başından geçerli olmak üzere asgari ücrette damga vergisi ve asgari ücrete kadar tüm çalışanlar için gelir vergisi kaldırılmıştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

SON DOKUNUŞU ERDOĞAN YAPACAK

Yeni ücretler için herhangi bir rakam açıklanmazken, masadan çıkan sonuçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı belirtiliyor. Erdoğan’ın son dokunuşu yapacağı yeni asgari ücretin milyonlar ile paylaşılacağı ifade ediliyor.



