Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret için '9 bin TL' çıkışı geldi! 'Herkes bu noktada şoke oldu' dedi ve ekledi: Bu işin...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Aralık ayı itibarıyla başlayan asgari ücret toplantısının bugün üçüncüsü düzenlendi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ilk kez asgari ücret tekliflerini açıkladı. Asgari ücret için 9 bin TL teklifte bulunduklarını açıklayan Atalay, "Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız" dedi. Gözler şimdi asgari ücret için son toplantıya çevrildi.

Atalay'ın açıklamalarını canlı yayında değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "9 bin TL için olası diyebilirim ama bu kadar ciddi bir artış olursa belki Temmuz'daki artışı rafa kaldırıyor olacağız" diyen Nayır, "Yüzde 64'lük artış şuan çok olası değil. Tepkilerden de bunu anlıyoruz" dedi.

"Hazine ve Maliye Bakanı'nın 'Enflasyonu tetiklemeyecek bir asgari ücret' söylemi var biliyorsunuz" diyen Nayır, aklındaki asgari ücret rakamını da açıkladı.

İşte Nayır'ın canlı yayındaki açıklamasından satır başları:

"20 GÜNDÜR NİYE BEYAN ETMEDİ?"

"Bugüne kadar Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalar çok ılımlıydı. 'Üçüncü toplantıda belli edebiliriz, taraflar ücretleri konuştu' gibi açıklamalar gelmişti. Bugün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay toplantıdan bir bahar havası ile değil, kış havasıyla çıktı. Çok sinirli, çok agresifti, hatta hiçbir basın mensubunun soru sormasına dahi izin vermedi. Bu serzenişten işveren tarafının kabul etmediğini anladık. Bu rakam ile ilgili şunu da sormak gerekiyor Sayın Ergün Atalay'a '20 gündür 7.785 TL açlık sınırı üzerinden konuşulan Türk-İş'in teklifi olduğu iddia edilen bu rakamla ilgili olarak bu sendikanın yetkilisi olarak 'biz bu rakamı masaya sunmadık, daha yüksek bir teklifi masaya sunduk' şeklinde niye 20 gündür beyan etmedi. Asıl soru işaretlerinden biri de buydu. Çünkü herkes bu rakam üzerinden giderek psikolojik sınırları belirlediler. Bu rakamlar üzerinden 7.500-8000 TL bandında, hatta '8000-8500 sürpriz olur mu? Cumhurbaşkanımız böyle bir hamle yapar mı?' gibi beklentiler oldu. Bugün çok sürpriz bir açıklamayla 9000 TL'lik bir teklif olduğu söylendi.

"HERKES BU NOKTADA ŞOKE OLDU"

Diğer sendikaların farklı tekliflerini duyduk, 10 bin, 12 bin hatta 14 bin diyen farklı sendikalar oldu. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş'in Başkanı'ndan veya diğer sendika yöneticilerinden bu 9 bin TL rakamını üçüncü toplantının sonunda yani uzlaşıya varılamayan dağılan bir komisyonun sonunda duyduk. Herkes bu noktada şoke oldu. Bu rakam söylenseydi, bu rakam üzerinde konuşulur, işverenin nabzı bu tarafta yoklanılırdı. Yüzde 40-50 bandında konuşurken şimdi net 9 bin TL'lik bir asgari ücret, yüzde 63,6'lık neredeyse yüzde 64'lük bir zam karşımızda duruyor.

"9 BİN TL'LİK ARTIŞ OLURSA TEMMUZ'DAKİ ARTIŞI RAFA KALDIRIYOR OLACAĞIZ"

İşveren başından beri 7 bin TL'lik bir asgari ücret olmasını bekliyordu, piyasanın, kamuoyunun beklentileri vardı. Bu rakamların hiçbiri 8 bin TL'nin üstüne çıkmamıştı. Atalay'ın 'Bunu işverene sorun' demesiyle arada ciddi bir uçurum olduğunu anlıyoruz. 9 bin TL'lik bir asgari ücret ile neredeyse işveren için 12.450 TL'lik bir maliyet ortaya çıkacak. İşveren 7 bin, işçi 9 bin TL diyor tam ortasındaki rakam 8 bin TL'lik bir rakamdı ama çok kolay bir uzlaşı çıkacağını beklemeyip son toplantıya kalacağını biliyordum. Artık son kararı Cumhurbaşkanı verecek. 9 bin TL için olası diyebilirim ama bu kadar ciddi bir artış olursa belki Temmuz'daki artışı rafa kaldırıyor olacağız.

"YÜZDE 64'LÜK ARTIŞ ÇOK OLASI DEĞİL"

Asgari ücret çalışma hayatının parametresini belirleyen bir ücret. Her şey domino taşı etkisiyle asgari ücrete göre belirleniyor. İşçilere yapılacak zamlar, işçilerin ücretleri dolayısıyla kıdem tazminatlarını da etkileyecek. Bir de kapıda EYT düzenlemesi var. İşveren zaten EYT ve kıdem tazminatlarıyla ilgili çok ciddi tepki gösterip devlet yardımı beklerken rakamı çok yüksek istememesinin sebeplerinden biri de bu. Yüzde 64'lük artış şuan çok olası değil. Tepkilerden de bunu anlıyoruz.

TAHMİN ETTİĞİ ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı'nın 'Enflasyonu tetiklemeyecek bir asgari ücret' söylemi var biliyorsunuz. Yüzde 63'lük zam domino taşı etkisiyle piyasaya markete ve pazara doğrudan yansır. Bu işin 8 bin-8 bin 500 TL arasında sonlanmasını bekliyoruz. "

