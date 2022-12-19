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Asgari ücrette nihai karar veriliyor! Uzman isim ‘Biraz üzerinde olabilir…’ diyerek açıkladı: Bu rakamlar üzerinden pazarlık edecekler

19.12.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2023 zammı için çalışan milyonlar gözünü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yarınki üçüncü toplantısına çevirdi. ‘Asgari ücret ne kadar olacak?’ sorusuna yanıt aramak için son kez masaya oturması beklenen tarafların bu toplantıda nihai bir karar vermesi bekleniyor. Yeni asgari ücret için yüzde 50-55 zam oranı masada bulunurken, net rakamın psikolojik sınır olarak kabul edilen 8 bin ve üzerinde olabileceği tahmin ediliyor.

Asgari ücrette nihai karar veriliyor! Uzman isim ‘Biraz üzerinde olabilir…’ diyerek açıkladı: Bu rakamlar üzerinden pazarlık edecekler

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde üçüncü toplantı yarın saat 14.00'te yapılacak. 7 Aralık’ta başlayan süreçte yarınki toplantı kritik. Toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşülecek, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu toplantıda bir karar vermesi bekleniyor.

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BAKAN BİLGİN ASGARİ ÜCRET İÇİN NET KONUŞTU

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İşçiye rahat nefes aldıracak bir ücret düşünüyoruz. Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

YÜZDE 50-55 ARASINDA ZAM ORANLARI MASADA

Toplantıdan yüzde 50-55 oranında artış kararının çıkabileceği ifade ediliyor. Eğer artışlar bu oranlarda gerçekleşirse, asgari ücretin yüzde 50’lik artışla 8 bin 250 TL'ye, yüzde 55 artışla ise 8 bin 500 TL'ye ulaşması bekleniyor. Masada işveren kesiminin de talepleri dikkate alınıyor. İşverenlerin her asgari ücretli için 100-150 TL’lik kendilerine destek sağlanması yönünde isteklerinin olduğu belirtiliyor.

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"8 BİN LİRANIN BİRAZ ÜZERİNDE OLACAĞINI DEĞERLENDİRİYORUM"

TRT Haber'e değerlendirmede bulunan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, “Artık burada bir rakam telaffuz edilmesini, üzerinde uzlaşılan ya da uzlaşılmayacak bir rakamın çıkmasını bekliyoruz. Ben kararın oy birliğiyle çıkma ihtimalini değerlendiriyorum. Üzerinde anlaşılan asgari ücret Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. Beklentinin psikolojik sınırının 8 bin ve üzeri olduğunu ifade edebilirim. Rakamın muhtemelen 8 bin liranın biraz üzerinde olacağını değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

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KARAR ERDOĞAN’A SUNULACAK

Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Saadettin Akyıl, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katılacak. Toplantıdan bir karar alınması halinde rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

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