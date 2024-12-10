Asgari ücrette pazarlık günü! Saatler kala, Erdoğan'dan 'denge' mesajı geldi, yüzde 35'lik zam öne çıktı... Kim, hangi rakamla gelecek?

Asgari ücret zam pazarlığı için beklenen gün geldi. Evlisi, bekarı, yaşlısı, genci; 7'den 70'e herkesi yakından ilgilendiren 2025 yeni maaş zamları için ilk toplantı bugün yapılacak. Milyonların aylardır merak ettiği "2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?" sorularının yanıtı için taraflar ilk kez bugün bir araya gelecek. Kritik toplantıya saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'dan asgari ücret mesajı gelirken; işçi ve işveren kesiminin hangi rakamla masaya oturacakları da merak ediliyor. Peki kulislerde asgari ücret zammı için hangi oran ve rakam öne çıktı? İşte 2025 asgari ücret zam görüşmeleri öncesi tüm detaylar...

Zam pazarlığı başlıyor... Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapılacak olan toplantıda; işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Komisyonda İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olacak.

ERDOĞAN'DAN SAATLER KALA ASGARİ ÜCRET MESAJI

Zam pazarlığının başlamasına saatler kala taraflardan yine dikkat çeken mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısı sonrası asgari ücretle ilgili konuştu. ilk toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek, ülkemiz ekonomisine ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine inanıyorum" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri 'denge' mesajı olarak yorumlandı.

'DENGE' SÖYLEMLERİ HESAPLARI NETLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da asgari ücretle ilgili 'denge' mesajı vererek "Şu anda bir müzakere süreci var, burada bir denge bulunacaktır diye inanıyorum. Bir taraftan çalışanlarımızın talepleri var, diğer taraftan küçük işletmeler başta olmak üzere işletmelerin ayakta kalmasını sağlayacak ama çalışanlarımızın da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın mutlaka gözetileceğini düşünüyorum" dedi.

YÜZDE 35'LİK ZAM ÖNE ÇIKTI: 22 BİN 952 TL

Asgari ücrette öne çıkan formül yıl sonu gerçekleşen yüzde 44'lük enflasyonla, 2025 hedefi olan yüzde 21'lik enflasyonunu ortası olurken; bu da yüzde 33 seviyesinde bir artışa denk geliyor. Asgari ücrete yüzde 35'lik bir zam yapılması takdirde 22 bin 952 TL olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen 'denge' mesajı sonrası Ankara kulislerinde en çok öne çıkan rakam bu oldu.

ÇALIŞMA BAKANI IŞIKHAN: "İŞÇİLERİMİZİ FAHİŞ FİYATLARA EZDİRMEYECEĞİZ"

Milyonların beklediği kritik zam görüşmeleri öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da bir açıklama gelmiş, Işıkhan, "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz" diye konuşmuştu.

TÜRK-İŞ NE KADAR ZAM İSTEYECEK?

Pazartlık masasında işçi ve emkçiyi temsilen oturacak olan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin insanın insanca yaşayabileceği, hayat standartlarını rahatlatıcı düzeyde olması gerektiğini söyledi. Atalay, "Rakamdan öte insanın insanca yaşayabileceği ve en azından hayat standartlarına nefes aldıracak ücret olması lazım. Asgari ücrete bir rakam koyarsın, enflasyon devam ettiği müddetçe asgari ücretin ne önemi, ne özelliği var" dedi.

TÜRK-İŞ geçtiğimiz günlerde açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını paylaşmış; yoksulluk sınırı 66 bin 976 TL, açlık sınırı ise 20 bin 562 TL olmuştu. Söz konusu araştırma sonuçlarının da pazarlık masasında olacağı öğrenilirken; ayrıca bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ve gıda enflasyonu da gündeme gelecek.

DİSK'İN TALEBİ 33 BİN 500 TL

Geri sayım sürerken DİSK de asgari ücret talebini açıkladı. "Yoksulluk sınırının yarısı olmalı" diyen disk, 2025 maaşları için 33 bin 500 TL'yi işaret etti.

TİSK HANGİ RAKAMLA GELECEK?

İşveren kesimini temsilen masada olacak olan TİSK'in ise hangi rakamla geleceği merak edilirken; geçtiğimiz günlerde MÜSİAD'dan gelen "yüzde 25'ten fazla zam olmamalı" önerisi tepki çekmişti.