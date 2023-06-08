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Asgari ücrette son dakika! Eski bakan "500 dolar" demişti... 11.500 TL'den sonra dikkat çeken zam önerisi

08.06.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika asgari ücret haberleri... Dolar ve euro son dönemde artışa geçti! Dolar 23.3 TL seviyelerindeyken Euro ise 25 TL'yi aştı. Memur ve emekli zammıyla birlikte çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de 2023 asgari ücret zammı! Eski bakan Vedat Bilgin'in '500 dolar' ifadesi yeniden gündem oldu. Temmuz asgari ücreti ne kadar olacak?

Asgari ücrette son dakika! Eski bakan "500 dolar" demişti... 11.500 TL'den sonra dikkat çeken zam önerisi

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görevde olduğu dönemde asgari ücret zammıyla ilgili olarak Temmuz ayını işaret etmişti. 500 dolar seviyelerinde bir maaş olabileceğini belirten Vedat Bilgin yerine Vedat Işıkhan göreve başladı. Işıkhan'ın bir numaralı gündem maddesi de asgari ücret zammı! Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Asgari ücretin belirlenmesini çalışanlar kadar iş dünyası da yakından takip ediyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. BloombergHT yayınına katılan İTO Başkanı Avdagiç, yabancı para birimine bağlı olarak asgari ücretin güncellenmesinin sakıncalı olduğunu dile getirdi.

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SON DAKİKA: İTO BAŞKANI'NDAN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI! 'İLK 6 AYLIK TÜFE ESAS ALINMALI'

Mynet'in haberine göre Avdagiç sözlerine şöyle devam etti... 'Asgari ücret zammı hesaplanırken ilk 6 aylık TÜFE esas alınmalı. Buna bağlı olarak vergi dilimleri de gözden geçirilmeli. İş dünyası açısından vergi dilimlerinin asgari ücret artışına paralel şekilde değerlendirilmesi yani güncellenmesi oldukça önemli!'

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 500 DOLAR SÖZ KONUSU OLURSA 11.500 TL'Yİ GEÇİYOR!

Güncel kurun 23.39 TL olduğunu varsayarsak, 500 doların TL karşılığı da 11.693 TL yapıyor! Asgari ücretin 11.500 seviyelerine çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz net bir bilgi yok. Gazeteci Fatih Portakal da geçtiğimiz günlerdeki programında hükümet yetkililerinden edindiği bilgiye göre asgari ücretin 11.500 TL olacağını aktarmıştı.

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