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SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için ilk temas! TÜRK-İŞ ve TİSK Bakan Işıkhan'ın kapısını çalacak: '13.440 lira kıstas olmalı...'

08.06.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi...Asgari ücrete ara zam yapılacağı Temmuz ayından önce milyonlar ‘Asgari ücret ne kadar olacak?’ dşye merak ediyor. Brüt net asgari ücret için hesaplamalar yapılıp masaya gelebilecek rakamlar netleşmeye başlarken yeni bir gelişme yaşandı. Önümüzdeki günlerde ilk toplantısını gerçekleştirecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleri, bunun öncesinde Çalışma Bakanlığı’nın kapısını çalacak. Yeni Bakan Vedat Işıkhan ile görüşecek TİSK ve TÜRK-İŞ böylece ilk gayri resmi teması yapacak.

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için ilk temas! TÜRK-İŞ ve TİSK Bakan Işıkhan'ın kapısını çalacak: '13.440 lira kıstas olmalı...'

Son dakika: Asgari ücrete ara zam yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki son kabine toplantısında, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muzda çalışmalara başlıyoruz" demişti. Bu açıklama sonrası milyonların gözü yeni asgari ücret rakamları için tahminlere çevrildi. Asgari ücret zammı 2023 yılı ikinci 6 aylık süre için enflasyon rakamları ile refah payı artışı dikkate alınarak ortaya konulacak. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın önümüzdeki günlerde işçi ve işveren temsilcilerini davet etmesiyle yeni asgari ücret tespit süreci resmen başlayacak. Peki yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR

Gelecek hafta ilk kez toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, öncesinde önemli bir gelişme daha yaşandı. İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve işveren tarafını temsil eden TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün genel kurul toplantısı için gittikleri Cenevre’den dün döndü. Asgari ücret zammı ile ilgili gayri resmi temasın, iki sendikanınyeni Çalışma Bakanı Işıkhan’a yapacakları “hayırlı olsun” ziyaretinde gerçekleşeceği ifade edildi. Asgari ücret 2023 ara zam rakamını belirleme sürecinin ise 15 Temmuz'a kadar tamamlanması planlanıyor.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında gözler, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret rakamına çevrildi. Komisyon toplantısında masaya ilk etapta 5 aylık enflasyon rakamları ve alım gücüne önemli etkisi olan döviz kurlarındaki son duruma ilişkin verilerle oturması bekleniyor.

Ancak nihai zam oranı refah payı ile beraber, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonunun ardından belli olacak. 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamının netleşmesi ile asgari ücret ara zammı rakamı netleşecek.

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İŞTE TÜRK-İŞ VE TİSK'İN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili olarak 500 dolar vurgusu yapıyordu. Bu sabahki kur 23,31'e göre asgari ücret 11.655 yapıyor. Bu rakama refah payı da eklenirse net asgari ücret için minimum 12.000 lira seviyeleri gündeme gelecek.

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İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ de masaya en son aya ait açlık ve yoksulluk sınırı araştırması ile oturacak. Ocak 2023 asgari ücret zammı döneminde kırmızı çizgi olarak ifade edilen açlık-yoksulluk sınırı Temmuz zammı için de önemli bir kriter olacak. Mayıs ayı için yoksulluk sınırı 10.362 TL olmuştu. Ancak işçi kesiminin çoğunluğu asgari ücret belirlemede asıl kıstasın bekar bir çalışanın aylık “yaşama maliyeti” olması gerektiğini savunuyor. Son araştırmada Türk-İş bu rakamı 13.440 TL olarak hesaplamıştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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