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Asgari ücrette son dakika haberi | Bu yıl bir ilk yaşanıyor! 'Son derece önemli hamle' dedi, o detaya dikkat çekti: "Bir uzlaşma çıkmadığı taktirde..."

12.12.2023 20:40 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret zammında son dakika haberleri takip ediliyor. İlk toplantının yapılmasının ardından gözler ikinci toplantıya çevrilirken, Askeri ücret Tespit Komisyonu'nda bu yıl bir ilk yaşanıyor. Kasiyer, hastane, enerji ve karayollarında çalışan 4 işçi ilk kez toplantılara katılırken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya "TÜRK-İŞ'in bu sene yaptığı son derece olumlu bir hamledir" diyerek dikkat çekti. Kaya'nın görüşmelerde herhangi bir uzlaşı çıkmaması durumuyla ilgili değerlendirmeler gündem oldu.

Asgari ücrette son dakika haberi | Bu yıl bir ilk yaşanıyor! 'Son derece önemli hamle' dedi, o detaya dikkat çekti: "Bir uzlaşma çıkmadığı taktirde..."

Asgari ücrette son dakika haberleri milyonlar tarafından günlerdir takip ediliyor. Özellikle Pazartesi günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını yapmasının ardından geri sayıma başlandı. Genci, yaşlısı, bekarı, milyonlarca çalışan '2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorusuna yanıt ararken; zam görüşmelerine bu yıl bir ilk gerçekleşiyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞINDA BU YIL BİR İLK!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ilk defa 4 işçi yer aldı. Kasiyer, hastane işçisi, enerji işçisi ve karayollarında çalışan taşeron işçi toplantıda asgari ücretlilerin sesi oldu. Peki bu 4 işçi neden toplantıda yer aldı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya tüm merak edilenleri anlattı.

TOPLANTIYA NEDEN İŞÇİLER KATILDI?

Özgür Kaya CNN Türkl'e yaptığı açıklamada söz konusu kararın son derece önemli bir hamle olduğunun altını çizdi.

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"TÜRK-İŞ'İN BU SENE YAPMIŞ OLDUĞU SON DERECE OLUMLU BİR HAMLEDİR"

Kaya, şu ifadeleri kullandı;

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlerken komisyon üyeleri 5 işçi temsilcisi, 5 işveren temsilcisi ve 5 de hükümet temsilcisi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşmaktaydı. Bu komisyona katılanların tamamına yakını sendikacı veya bürokrat kesimi temsil ettikleri için sahada asgari ücretle çalışan bir kişinin hangi zorluklarda hangi koşullarda yaşamını idame ettirdiklerini bilme olasılığı yoktu. Sahada bir olayı ya da bir sorunu görebilmek için olayın kendisini yaşamak gerekiyor. TÜRK-İŞ'in bu sene yapmış olduğu son derece olumlu bir hamledir.

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Bu seneki komisyona bir market çalışanımız, bir hastane çalışanımız, bir enerji sektöründe çalışanımız ve bir de karayolu işçimiz toplantıya dahil oldu. Sahada hangi koşullarda yaşadıklarını, hangi koşullarda geçimlerini sağladıklarını, kendileri hükümet yetkililerine ve sendika temsilcilerine anlatmış oldular.

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"HERHANGİ BİR UZLAŞMA ÇIKMADIĞI TAKTİRDE..."

Hükümet yetkilileri asgari ücret tespitinde herhangi bir uzlaşma çıkmadığı taktirde ellerini de güçlendirmiş olacak. Bu sektörlerde çalışanlar bir fırında ekmeğin kaça satıldığını, markette yumurtanın kaça satıldığını bir bürokrattan çok daha iyi bilebiliyor. Dolayısıyla bu işçilerin komisyonda yer almaları, sorunları birinci ağızdan iletmeleri son derece önemli" dedi.

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