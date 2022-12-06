Asgari ücrette son dakika zam tahmini! Kritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değişti... Canlı yayında rakam verdi

Son dakika: Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı için milyonların beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, aylık yüzde 2,88 artarken, yıllık yüzde 84,39'a yükseldi. Böylece enflasyonda 24 yılın zirvesinden dönüş yaşanmış olurken, maaş zamları için 5 aylık rakamlar da netleşmiş oldu. Memur ve emekli maaşına doğrudan etki edecek enflasyon rakamları, 2023 asgari ücret zammı için de hesapları yeniden yaptırdı. Son 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak asgari ücret zammının yapılacağını belirten uzmanlar, Aralık ayında gelecek enflasyon rakamıyla birlikte oluşacak yüzde 16'lık farka dikkat çekti.

Haber Global'de açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, yapılacak zam hesaplanırken, enflasyon oranının dikkate alınacağını belirterek 2023 asgari ücret zammı için rakam verdi.

YÜZDE 40-50'LİK ZAM NET GİBİ

"Aralık ayında yüzde 3'lük gibi bir enflasyonun geleceğini öngörürsek son 6 aydaki enflasyon rakamlarına baktığımız zaman yüzde 16'lık bir fark geliyor." diyen Yılmaz, enflasyon payına refah payının da ekleneceğini belirterek, yüzde 40 ile 50 arası bir zam yapılmasının gündemde olduğunu söyledi.

ASGRA ÜCRET İÇİN 2 BİN 200 TL'LİK ARTIŞ MASADA

Yılmaz, "Asgari ücret şu anda 5 bin 500 TL. Yüzde 40 zam yapılırsa 2 bin 200 TL'lik bir artış ile 7 bin 700 TL olur." ifadelerini kullanırken, Türk-İş Başkanı'ndan gelen 'krmızı çizgi' açıklamasının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

2023 ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ

Yılmaz, açıklamasının devamında "Bana göre yaklaşık yüzde 50'lik bir zam oranıyla 2023 asgari ücreti 8 bin TL ile 8 bin 500 TL arasında bir olacaktır." diye konuştu.