FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Asgari ücret için ilk kez gündeme gelen iki taksit iddiası! Canlı yayında rakam vererek açıkladı: 'İş dünyası da istiyor'

SON DAKİKA | Asgari ücret için ilk kez gündeme gelen iki taksit iddiası! Canlı yayında rakam vererek açıkladı: 'İş dünyası da istiyor'

05.12.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asgari ücrete yapılacak zam için geri sayım başladı. Gözler 7 Aralık çarşamba günü yapılacak kritik toplantıya çevrilirken, kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte hesaplar yeniden değişti. 2023 asgari ücret zammıyla ilgili şimdi de 'iki taksit' seçeneği gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl yapılan temmuz zammını hatırlatan iş dünyasının talebi doğrultusunda çalışmalar yapılırken, böylelikle konuşulan rakamların daha üzerinde bir zammın yapılabileceği belirtiliyor.

SON DAKİKA | Asgari ücret için ilk kez gündeme gelen iki taksit iddiası! Canlı yayında rakam vererek açıkladı: 'İş dünyası da istiyor'

Son dakika asgari ücret haberi: 'Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?' soruları gündemden düşmezken gelen açıklamalar ve tahminler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bununla beraber hükümet, asgari ücret 2023 zammı için çalışmalara hız verirken ekonomistlerden de tahminler gelmeye devam ediyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek? İşte Ocak 2023 asgari ücret zam tahminleri...

Asgari ücret için AK Partili isim rakam verdi! "Büyük bir devrim" Asgari ücret için AK Partili isim rakam verdi! "Büyük bir devrim"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalından yaptığı programda asgari ücrete yapılacak zammı ekonomist Şeref Oğuz ile birlikte değerlendirdi. Oğuz, asgari ücrete zamla ilgili enflasyonun düşürülerek, yılda iki kez zam verilebileceğini söyledi. İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları...

asgari-ucret

Ekonomist Şeref Oğuz'un açıklamaları şöyle:

'Enflasyon düşmeye mi başladı? Enflasyonun doğası gereği geçen sene aralık ayında yüzde 13,6 gibi dev bir rakam vardı. O endeksi terk edecek. O endeksi terk edeceği zaman yerine ne koyacağımızı geçen ay tartıştık. Hatta hükümette, bir kararla 3'ten fazla koymayın çıkanların yerine ve bize düşürülmüş bir enflasyon lazım. Ne için lazım; biz seçmene söz verdik asgari ücreti enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapmak için de enflasyonun bir şekilde durdurulması lazım. Geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanı'nın 'zirve' yapacak dedikleri nokta kasım ayı olarak tasarlandı. Kuru baskı altında ÜFE'yi de aşağıya çekmiş olursunuz nitekim öyle de oldu. Yüzde 157 olan ÜFE yüzde 136'ya düşürüldü. Nasıl düşürüldü? Normalde 0,74 gibi küçük bir zam geldi. Geçen yılın yüksek zamları çıkınca burada durdu. Enflasyonun bir sonraki aşamasında çok daha dramatik düşüşüne şahit olacağız. Çünkü yüzde eğer 65'e bile indirilirse asgari ücreti 9 bin liraya çıkarmak zorunluğu var. Cumhurbaşkanı'nın verdiği söz üzerine. Gerçi her ne kadar bugün asgari ücretle ilgili tartışmalar yüzde 40 mı olsun? 50 mi olsun? üzerine son sözü yine Cumhurbaşkanı'nın söyleyeceğini biliyoruz.

merkez4

'İŞ DÜNYASI DA İSTİYOR'

İş dünyası da diyor ki; asgari ücreti bir anda artırmayın, mayısa doğru marta doğru yapın biz de işçi çıkarmak zorunda kalmayalım. Zaten sırtımızda yüzde 36'lık külfet varken bir de asgari ücretin getireceği maliyetleri koymayalım. Yani asgari ücretliyi korurken, asgari ücretin maliyetinden de bizi koruyun ki ekmek teknemiz devamlı olabilsin.'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı! Herkesin merak ettiği tablo...İşte memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı! Herkesin merak ettiği tablo...
Kimse fark etmiyor ama yarım saatte 27 bin TL'lik ceza!Kimse fark etmiyor ama yarım saatte 27 bin TL'lik ceza!
Merkez Bankası '2024'te tek hane' dedi: Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajıMerkez Bankası '2024'te tek hane' dedi: Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret

En Çok Okunan Haberler

Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleşti

Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleşti

Petrol piyasası böylesini görmedi… ‘Önce 100 dolar üzerini görecek sonra da…’

Petrol piyasası böylesini görmedi… ‘Önce 100 dolar üzerini görecek sonra da…’

Formayı giydirdiler! İşte Ronaldo'nun yeni takımı...

Formayı giydirdiler! İşte Ronaldo'nun yeni takımı...

Doktorundan kritik açıklama! Akciğerinde...

Doktorundan kritik açıklama! Akciğerinde...

Zincir marketlerle ilgili çok konuşulacak 'yasak' talebi

Zincir marketlerle ilgili çok konuşulacak 'yasak' talebi

Tüm Türkiye kullanıyor! Marketler 'Kazanmıyoruz' diyerek zam istedi

Tüm Türkiye kullanıyor! Marketler 'Kazanmıyoruz' diyerek zam istedi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.