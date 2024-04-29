Asgari ücretten emekli maaşlarına, kıdem tazminatından esnek çalışmaya hepsi masada! Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor! Erdoğan'la da görüşecekler

İş hayatı için kritik öneme sahip Çalışma Meclisi 13. toplantısını bugün gerçekleştirecek. 5 yıl aranın ardından yeniden toplanacak Çalışma Meclisi'nin ana gündem maddelerinde iş hayatının güncel sorunları, asgari ücret, emekli aylık, kıdem tazminatı ve esnek çalışma var.

TOPLANTILAR İKİ GÜN SÜRECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın çağrısı ve başkanlığıyla toplantıya Türk-İş, Hak-İş, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TESK davet edildi. taraflar 29-30 Nisan tarihlerinde 5 yıl aranın yeniden toplanıyor.

32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri görüşülecek. Rapor ve sonuç bildirgesi sendikaların da katılımı ile ileri bir tarihte açıklanacak.

ERDOĞAN TARAFLARLA GÖRÜŞECEK

Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraflarla 30 Nisan'da Beştepe'deki programda görüşecek.







