FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücretten emekli maaşlarına, kıdem tazminatından esnek çalışmaya hepsi masada! Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor! Erdoğan'la da görüşecekler

Asgari ücretten emekli maaşlarına, kıdem tazminatından esnek çalışmaya hepsi masada! Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor! Erdoğan'la da görüşecekler

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.04.2024 07:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretten emekli maaşına, kıdem tazminatından esnek çalışmaya hepsi masada... Çalışma Meclisi 5 yıl aranın ardından bugün toplanıyor. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taraflarla bir görüşme gerçekleştirecek.

Asgari ücretten emekli maaşlarına, kıdem tazminatından esnek çalışmaya hepsi masada! Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor! Erdoğan'la da görüşecekler

İş hayatı için kritik öneme sahip Çalışma Meclisi 13. toplantısını bugün gerçekleştirecek. 5 yıl aranın ardından yeniden toplanacak Çalışma Meclisi'nin ana gündem maddelerinde iş hayatının güncel sorunları, asgari ücret, emekli aylık, kıdem tazminatı ve esnek çalışma var.

ÇALIŞMAMECLİSİ

TOPLANTILAR İKİ GÜN SÜRECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın çağrısı ve başkanlığıyla toplantıya Türk-İş, Hak-İş, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TESK davet edildi. taraflar 29-30 Nisan tarihlerinde 5 yıl aranın yeniden toplanıyor.

P6

32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri görüşülecek. Rapor ve sonuç bildirgesi sendikaların da katılımı ile ileri bir tarihte açıklanacak.

ERDOĞAN

ERDOĞAN TARAFLARLA GÖRÜŞECEK

Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraflarla 30 Nisan'da Beştepe'deki programda görüşecek.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücrete ara zam beklentisiAsgari ücrete ara zam beklentisi
Cevdet Yılmaz 'Bir yasal düzenleme ihtiyacı görünüyor' deyip duyurdu: 'Yakında Meclis gündemine gelecektir'Cevdet Yılmaz 'Bir yasal düzenleme ihtiyacı görünüyor' deyip duyurdu: 'Yakında Meclis gündemine gelecektir'
Türkiye, LNG için Exxon Mobil ile görüşüyor! Detaylar belli oldu, milyar dolarlık anlaşmaTürkiye, LNG için Exxon Mobil ile görüşüyor! Detaylar belli oldu, milyar dolarlık anlaşma
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli maaşı kıdem tazminatı erdoğan esnek çalışma toplantı
En Çok Okunan Haberler
''Türkçe anlamını bilmedikleri için tüm takım bana bu şekilde sesleniyor...''

''Türkçe anlamını bilmedikleri için tüm takım bana bu şekilde sesleniyor...''

Yatak odasında karısını öldürüp, intihar etti

Yatak odasında karısını öldürüp, intihar etti

Asgari ücrete ara zam beklentisi

Asgari ücrete ara zam beklentisi

Cevdet Yılmaz 'Bir yasal düzenleme ihtiyacı görünüyor' deyip duyurdu: 'Yakında Meclis gündemine gelecektir'

Cevdet Yılmaz 'Bir yasal düzenleme ihtiyacı görünüyor' deyip duyurdu: 'Yakında Meclis gündemine gelecektir'

"Altın için beklenen müjde geldi!" diyerek duyurdu! "Makas kapanacak, daha ucuza alabileceğiz"

"Altın için beklenen müjde geldi!" diyerek duyurdu! "Makas kapanacak, daha ucuza alabileceğiz"

Yer: Antalya! Otelde konaklayan müşteri faturada 'milliyet farkı'nı görünce şaşkına döndü... Bakanlıktan açıklama gecikmedi

Yer: Antalya! Otelde konaklayan müşteri faturada 'milliyet farkı'nı görünce şaşkına döndü... Bakanlıktan açıklama gecikmedi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.